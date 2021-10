¿Quieres invertir en cannabis? Este Congreso en Cancún te dice cómo hacerlo | Newsweek México

La regulación en México para el cannabis no solo propicia nuevas libertades sino también nuevas posibilidades económicas a alcance de casi todos los bolsillos. De acuerdo con New Frontier Data, la legalización de todos los usos de la planta únicamente en los primeros cuatro años arrojaría una derrama para nuestro país de más de 2 mil millones de pesos.

Pero, ¿en qué se puede y no invertir? Lorena Beltrán, CEO de CannabiSalud y una de las mayores expertas a nivel nacional e internacional de la industria, advierte que hay que conocer muy bien la regulación antes de embarcarse en cualquier proyecto.

CBD, investigación médica, propiedad intelectual, desarrollo farmacéutico o biocombustibles son solo algunos de los usos rentables hacia los que pudiera derivar esta industria. Mientras que la regulación medicinal del cannabis se ha materializado en nuestro país, todo parece indicar que la legislación que regulará el uso lúdico y el cáñamo podría llegar pronto.

“Al ser una industria tan nueva en México, debemos rodearnos de los mejores expertos, asistir a los eventos más confiables para lograr recabar toda la información que podamos”, recomienda Beltrán, quien advierte también de los riesgos de confiar en falsos gurús.

CannabiSalud “Business and Investment Summit”, la primera cumbre en México especializada en negocios de cannabis, que se celebrará los días 18, 19 y 20 de noviembre en Cancún, Quintana Roo, quiere acercar precisamente esta información especializada a los potenciales inversionistas, procedentes de todo el mundo.

Expertos como Joel Stanley, empresario y co fundador de Charlottes Web, empresa de medicina cannabica para niños, Charles Feldman, ex agente de la DEA o Giahda Aguirre, fundadora de New Frontier Data, compartirán experiencias con los 200 asistentes.

Si te interesa asistir a CannabiSalud “Business and Investment Summit” con cupo limitado puedes acceder a www.cannabisalud.com.

