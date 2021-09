Suspendido proyecto de ensayo de vacuna Johnson & Johnson en niños de Aguascalientes | Newsweek México

A inicios de abril, las autoridades estatales dieron a conocer que el Centenario Hospital Hidalgo había sido seleccionado como uno de los nosocomios que participarían en el ensayo de la vacuna para niños contra el Covid-19 de la farmacéutica Johnson & Johnson. Sin embargo, a la fecha el proyecto se mantiene suspendido por motivos de la empresa.

El director general del Hospital Hidalgo, Armando Ramírez Loza, señaló que tras la noticia se prepararon las instalaciones del hospital para llevar a cabo los ensayos, así como una relación de niñas y niños que participarían como voluntarios, sin embargo, por cuestiones políticas de la farmacéutica, el proyecto se encuentra detenido.

“El hecho de que no se ha iniciado aquí en el estado es más bien por cuestiones políticas de la propia empresa para iniciar con el protocolo, todavía no se ha iniciado. Yo he estado presionando al médico que está como líder del tema en el hospital, todavía no les dan luz verde, acuérdense que, así como está la parte regulatoria en nuestro país, está la parte normativa de las vacunas a nivel mundial”.

Originalmente, la vacuna experimental de Johnson & Johnson se aplicaría a adolescentes de 12 a 18 años de edad que se encontraran sanos, sin antecedentes de contagio de Covid-19, pero en caso de retomarse el ensayo, se tendría que replantear la relación de voluntarios por aquellos que pudieron haber enfermado en los meses pasados.

“De inicio era para pacientes pediátricos sanos, que ya cambiaría con el hecho de que sean niños con alguna enfermedad agregada”.

Además del Hospital Hidalgo, la farmacéutica seleccionó a tres institutos nacionales de salud de la Ciudad de México para llevar a cabo el ensayo.

Se necesita un censo de niños con comorbilidades para ser vacunados

Ante la posibilidad de que los niños y adolescentes puedan ser vacunados contra el Covid-19 en las próximas semanas, el director del Hospital Hidalgo, Armando Ramírez Loza, afirmó que actualmente se carece de un censo de personas de entre 12 y 18 años de edad con comorbilidades, por lo que es necesario el cruce de información entre el ISSEA, IMSS e ISSSTE para actualizar las cifras de este sector.

“La realidad es que un censo no se tiene así como tal, como para formar ese grupo de edad vulnerable para que estén protegidos con la vacuna para esa enfermedad”.

Aunque hasta el momento, la cifra de niños y adolescentes que han enfermado de Covid-19 es relativamente baja, no se pueden minimizar los efectos, por lo cual la vacunación en este grupo poblacional es fundamental para alcanzar la inmunidad de rebaño, agregó.

“La proporción de niños positivos hoy en día, al corte de hoy, son muy poquitos, si mal no recuerdo son 11 niños en etapa escolar, que al final no se puede decir que se contagiaron en la escuela, porque la movilidad del estado está prácticamente normal”, finalizó Ramírez Loza.