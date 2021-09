Emite unidad de inteligencia cibernética municipal recomendaciones en uso de aplicaciones | Newsweek México

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) de Aguascalientes a través de la Unidad de Inteligencia Cibernética recomienda a la ciudadanía incrementar las medidas de seguridad en redes sociales y aplicaciones instaladas en el teléfono celular o al acceder a estas en cualquier dispositivo electrónico.

Es de suma importancia contar con una contraseña para ingresar al dispositivo, además de mantener actualizado el antivirus para evitar ser víctima de conductas antisociales en las redes.

Se hace un llamado a tomar precauciones en redes sociales como evitar agregar o aceptar solicitudes de personas desconocidas, además es importante activar las medidas de privacidad para prevenir algún riesgo.

Además se recomienda no subir a redes sociales fotografías con uniforme escolar ya sea del usuario o hijos, no mostrar datos personales como nombre completo, domicilio, teléfono personal; cuidar la información que se comparte en estos sitios y no publicar actividades personales en el momento en que se realizan.

Como parte de las prácticas para fomentar la cultura de la ciberseguridad, la Unidad recomienda ante el robo o pérdida del dispositivo móvil, contar con un correo electrónico y contraseña para su posible localización.

Finalmente, se reitera que está a disposición el número de Whatsapp 449 390 32 81, para solicitar asesoría o reportar alguna situación.