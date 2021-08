Sistema híbrido en Puebla garantizará la seguridad de estudiantes | Newsweek México

Puebla, Pue. Después de que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell informó que asistir a clases será una actividad esencial, y la Secretaría de Educación Pública Federal (SEP) contará con atribuciones legales para que esto ocurra, el gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta dijo que en el caso de Puebla el retorno a las aulas se mantiene en pie, y señaló que el bajo nivel educativo de los menores se debe a la falta de atención de los padres.

Barbosa Huerta aseguró que su administración continúa trabajando para el regreso a clases en un sistema híbrido, a fin de garantizar la seguridad de los estudiantes.

Enfatizó que la educación es esencial porque sin ella se detiene el futuro de la nación, por ello, es importante el regreso a las instituciones educativas.

“Pues, aunque no lo considere así López Gatell, así lo es, la educación es una actividad esencial porque sin educación se para todo. Estamos en un momento complicado, pero estamos trabajando todos para que haya regreso a clases el 30 de agosto como actividad declarada esencial o no. Ya ni sé el fundamento de las declaratorias de esencial o no, pero para mí es una actividad que no puede relevarse de ninguna forma”, comentó.

Cabe recordar que el regreso a clases se tiene programado para el 30 de agosto bajo un modelo híbrido-presencial, es decir, que algunos alumnos podrán acudir a las aulas en horarios específicos y con grupos reducidos, pero también permitirá la formación de los alumnos que prefieran continuar desde sus hogares.

Barbosa Huerta coincidió con lo dicho por el presidente, Andrés Manuel López y dijo que el retorno a las aulas será voluntario.

“¿Qué pasa si alguien no quiere ir?, pues para eso estará el sistema híbrido, de poder asistir en secciones, no todos los días de la semana y poder distribuir el horario escolar en diferentes etapas para evitar aglomeraciones. Yo esperaría que ya hubiera más claridad para que la gente comenzara a asimilar todo este procedimiento y forma del regreso a clases y, por tanto, fuera tomando su decisión”, concluyó.

