México demanda a fabricantes de armas en EU por comercialización 'negligente y tráfico ilícito' | Newsweek México

MÉXICO presentó este miércoles una demanda contra la comercialización negligente de armas en Estados Unidos y su tráfico ilícito a México.

El litigio contra grandes fabricantes de armas estadounidenses se presentó en una corte federal, donde se denunció un “comercio negligente e ilícito” que “alienta el contrabando y la violencia en territorio mexicano”, anunció la Secretaría de Relaciones Exteriores.

“Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando, vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México”, dijo el canciller Marcelo Ebrard en una conferencia de prensa.

También explicó que las empresas fabricantes de armas que ahora están siendo demandadas por México, “están íntimamente vinculadas estas armas a la violencia que vive México hoy”.

Marcelo Ebrard añadió que: “Si no ganamos, no van a entender. Van a seguir haciendo lo mismo y vamos a tener muertos todos los días en México”, además enfatizó que la demanda no sustituye los otros esfuerzos que debe hacer el Estado mexicano, “pero es indispensable”.

El litigio incluye como demandados a fabricantes y distribuidores de fusiles antimaterial calibre .50 y rifles de asalto como los AR-15 y WASR-10, modelos frecuentemente decomisados por autoridades mexicanas.

Las negligencias que encuentra el gobierno mexicano es en el diseño ya que carecen de elementos de seguridad/trazabilidad, así como en la publicidad, ya que no se pone énfasis en letalidad y grado militar.

Entre las empresas que fabrican o comercializan armas que México demandó ante la Corte Federal del Distrito de Massachusetts se encuentra: Smith & Wesson Brands, Inc., Barrett Firearms Manufacturing, Inc., Beretta U.S.A. Corp., Beretta Holding S.P.A., Century International Arms Inc., Colt’s Manufacturing Company LLC., Glock, Inc., Glock GES.M.B.H., Sturm, Ruger & Co., Inc., Witmer Public Safety Group, Inc., D/B/A Interstate Arms. N