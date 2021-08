La locura | Newsweek México

Artículo de opinión

Un buen manicomio es básico para eliminar las supersticiones y promover la curación de la locura.

Aislamiento, persuasión, sugestión, figuras inflexibles, reflejos autoritarios. Entorno de castigos y recompensas para modelar el comportamiento del sujeto en los límites preestablecidos y reeducar la ‘anormalidad’.

Baños de agua fría a presión y electrochoques a juicio del grupo dirigente del status quo. Camisas de fuerza, golpes, drogas y dietas ad libitum. Exclusión.

Me miro al espejo, tengo todos los rasgos fenotípicos de los locos reflejados en los otros.

En el As de Corazones de Peter Brook, el soldado de avanzada con sus palomas mensajeras llega a un pueblo francés abandonado, en la apresurada retirada alemana.

Se acercan los aliados y el pueblo retomará su vitalidad, tendrá que hacerse con cuidado, se sabe que podrían explotar más bombas sembradas por el enemigo.

El mensajero con sus palomas avanza y envía sus mensajes al frente inglés. Al llegar al manicomio lo reciben los internos : “oh, sea usted bienvenido”; ¿cuál es su nombre?

El As de Corazones, entre varios Napoleones, Césares, Juanas de Arco, Papas, cantantes, actores y una bailarina, que lo seduce a ritmo abracadabrante … frente a la barbarie del exterior, decide liberar sus palomas. Decide cambiar de manicomio.

En nuestro panorama actual sigue la pandemia con olas que han hecho estragos en el cuerpo social y que han golpeado indiscriminadamente a pesar de la vacunación, incluso con niveles de un millón de aplicaciones diarias.

Ansiedad, depresión, dolor y muchas familias rotas, negocios quebrados, desempleo, carencias y pobreza.

Más contagiados, fallecidos, millones con secuelas y otras enfermedades ligadas al COVID19.

Mientras tanto, las farmacéuticas acumulan ganancias inimaginables frente a países que aún no pueden acceder a ninguna de las vacunas conocidas.

Al mismo tiempo, unas Olimpiadas 2020 con la eficacia proverbial japonesa pero hasta 2021, sin público, con contagios y mexicanos y mexicoamericanas con modestos resultados y uniformes en el basurero, pocos kilos disponibles para acumular recuerdos

Hasta en fútbol hemos perdido ante nuestro némesis a pesar del entrenador argentino de publicitadas altas calificaciones y la nacionalización apresurada del supuesto goleador.

Al mismo tiempo, una consulta dominical con poca participación ciudadana relativa en comparación al total del padrón electoral y una pregunta ininteligible que refleja el carácter kafkiano de nuestras instituciones, o cantinflesca como refirió The Economist. La Corte se desnudó de cuerpo entero y mostró una vez más su apego a lo churrigueresco. En tanto, el presidente del Poder Judicial deshoja la margarita.

El “pejePresidente” feliz feliz por el “éxito alcanzado” y el presidente del INE ”igualmente feliz”, por la ejemplar organización del evento aunque siempre con la queja de falta de recursos ni suficientes mesas instaladas.

El presidente de la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex), de la familia Medina Mora, como el magistrado que nunca explicó su dimisión, declarando en contra de Gas Bienestar porque “a largo plazo, la intervención del gobierno con precios máximos destruye […] la economía”. En fin , que los de Iztapalapa compren los cilindros a cualquier precio, si quieren hacerlo. Son libres.

Al mismo tiempo, los acusados exiliados siguen aparentemente felices y el principal acusador se mantiene cuidado, protegido por la Fiscalía que como sabemos, compite con las instituciones japonesas en eficacia, buena organización y resultados.

Mientras, los anunciados Programas de Bienestar tardan hasta un año o más para que los supuestos beneficiarios reciban los depósitos constitucionalmente aprobados. Nadie informa, nadie dice nada. Paciencia y mala intención. Algún día será.

Al mismo tiempo, se mantiene el anunciado regreso a clases presenciales, pero el que no quiera, pues que no lo haga.

Al mismo tiempo, la violencia no cede y hay pueblos enteros aislados en Michoacán, Chiapas, Oaxaca, en Tamaulipas, más los que se acumulen la próxima semana. Pórtense bien, no jodan.

La frontera norte sigue cerrada, pero sólo para los mexicanos… En breve la nueva gobernadora electa de Baja California tomará posesión de un revoltijo con papas calientes.

Hoy siento que la locura me invade. Mi bailarina, que no es, me espera.

Arturo Martínez Cáceres Fimbres

Economista (UNAM – Mención Honorífica) (U de Londres-LSE&PSc). Maestro universitario en México y USA. Escritor. Conferencista.

