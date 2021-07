Se acabará con mafia del sexoservicio en la capital poblana: Miguel Barbosa | Newsweek México

Puebla, Pue. En la próxima administración municipal encabezada por Eduardo Rivera Pérez se trabajará en coordinación con la administración estatal, para mejorar la infraestructura de la ciudad Puebla, aseguró el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien dijo que también se abordarán temas de seguridad.

El titular del Poder Ejecutivo dijo que el incremento de sexoservidoras en las calles del centro histórico es trata de personas, un tema que debe ser tratado por el gobierno municipal y estatal.

“Estamos nosotros atacando de raíz, investigando y deteniendo delincuentes y mafias que se dedican a eso, No ven el centro de la ciudad lleno de estas actividades sexoservidoras, eso es trata de personas, entonces hay que limpiar en coordinación con los ayuntamientos, créanme que deben de haber una nueva idea del ejercicio de la autoridad municipal, ya no es el delito que les toca administrar, es el delito que les toca impedir que se siga cometido”, acotó.

Barbosa Huerta dijo que hay mucho por hacer en Puebla capital, y es un asunto que se ha abordado en las reuniones que ha tenido con Eduardo Rivera.

“Es un tema que ya abordamos con el alcalde electo, hay mucho por hacer, entonces vamos a prepararnos para responder, y bueno, pues a gobernar, a preparar la transición“, declaró.

Además, criticó que el Ayuntamiento actual haya convocado a unas elecciones de renovación de mesas directivas de colonias, pues dijo que lo prioritario es generar condiciones favorables para la transición de gobierno.

“Ya convocaron a unas elecciones de renovación de mesas directivas de colonias por favor, de verdad, que deje las cosas de tal suerte, que la transición sea estable, estable es lo que yo pido al Ayuntamiento, cómo es que emiten una convocatoria en estos momentos para renovar mesas directivas de colonias, los llamo a la reflexión”, expuso.

Coordinación con Tlaxcala

En este mismo sentido, el gobernador aseguró que habrá estrecha coordinación con el gobierno de Tlaxcala para el combate al crimen organizado, y argumentó que el incremento de carpetas por narcomenudeo, se debe al combate frontal que se tiene.

“Los índices delictivos están medidos desde el número de averiguaciones o carpetas que se abren por cada delito, cuando en el caso de Puebla se registran un incremento en el índice delictivo de narcomenudeo, es por el número de carpetas que se abren, en el pasado reciente no había esto, no se combatía al narcomenudeo y por tanto no había carpetas, pero había una enorme precio delincuencial por el narcomenudeo en la sociedad poblana, hoy no digo que no lo haya, pero es un asunto bien complicado de abordar y resolver”, dijo.

