Locales y casas en zona de Cholula, en abandono por conflicto en la Udlap | Newsweek México

Puebla, Pue. La presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Maricela Rodríguez Pereyra, dio a conocer que tras el conflicto en la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), clientes que ya se encontraban buscando locales o departamentos para rentar, se echaron para atrás en su búsqueda por la incertidumbre en la que permanece la institución.

Mencionó que dicha toma de instalaciones por los cuerpos de seguridad estatal está provocando una caída en la renta de cuartos y pensiones para estudiantes en el municipio de San Andrés Cholula.

Rodríguez Pereyra precisó que para el nuevo ciclo escolar no hay familias ni estudiantes en busca de pensiones o cuartos para sus estancias, cuando en años previos a la emergencia sanitaria en estas fechas ya había lugares apartados.

“Aunque las noticias que han salido de la universidad afirman que todo está bien, que no va a pasar nada, los padres de familia no ven certeza en el caso, entonces no hay manera de que manden a sus hijos, por eso en la zona donde se ubica la Udlap si se ve complicado el panorama para el mercado inmobiliario”, comentó.

Cabe mencionar que desde abril del año pasado las inmobiliarias sufrieron pérdidas al cien por ciento, pues los jóvenes universitarios dejaron sus casas o departamentos rentados y se regresaron a sus lugares de origen por la pandemia de Coronavirus.

