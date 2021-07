Ayuntamiento de Tijuana no otorgará préstamo a Bonilla | Newsweek México

Integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal del Cabildo de Tijuana decidieron no aprobar el préstamo de 380 millones de pesos solicitado por el gobierno de Jaime Bonilla Valdez, al eliminar completamente la discusión de ese tema, informó José Refugio Cañada.

El edil indicó que, al desconocer el tipo de responsabilidad o incluso delito en el que podrían incurrir si decidían liberar del erario de Tijuana el monto demandado por el gobierno del estado, mejor optaron por excluir la discusión de ese tema en la sesión que la Comisión llevó a cabo este jueves.

“Ya no nos da el tiempo y nos hacía falta más información, por eso se optó que se bajara de la Comisión y, obviamente ya no va a pasar a Cabildo, Tijuana no dará ese préstamo”, asentó Cañada al término de la reunión.

Anotó que se iba a solicitar la opinión técnica de la Consejería Jurídica del Ayuntamiento de Tijuana, pero ante la falta de tiempo y el hecho de que dos integrantes de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal estuvieran en contra de otorgar el préstamo, votaron por eliminar del orden del día ese tema.

No solo eso, expuso que al requerir la administración de Bonilla los recursos para poder cubrir pagos a corto plazo, no tendría caso discutir a futuro ese tema, por lo que analizar la liberación del préstamo quedó descartado de la Comisión y, por ende, en el pleno del Cabildo.

Durante la primera quincena de julio Jaime Bonilla solicitó préstamos a cinco municipios de Baja California, para cubrir su falta de flujo “para pagar lo esencial”, entre lo que enumeró el pago a proveedores y el finiquito a maestros.

Hasta el momento Playas de Rosarito y Mexicali han sido los dos municipios que han aprobado la petición de empréstito del gobierno estatal, el primero lo turnó al pleno del Cabildo para su aprobación, el segundo lo liberó sin consultar al órgano máximo de gobierno municipal.

En Tijuana, la alcaldesa Karla Ruiz Macfarland, advirtió que su gobierno no liberaría los 380 millones de pesos solicitados por Bonilla si antes no lo aprobaba el Cabildo, lo cual sucedería siempre y cuando se solventara el tema jurídico.

A cambio del préstamo, el gobierno estatal se comprometió a pagar en especie, con obra pública que en el caso de Tijuana ya había sido seleccionada por la administración municipal, seleccionando cinco de las seis obras pendientes de ejecutar en el presente ejercicio fiscal.

Al no ser aprobado el crédito, las obras las ejecutará el propio municipio, como lo tenía programado, consistiendo estos proyectos en tres puentes por un monto conjunto de 322 millones 818 mil 766 pesos, los cuales se ubicarán en la Vía Rápida Oriente, otro en el tramo Alfonso Reyes y Manuel Márquez de León, y uno más en la garita de Otay.

Dos obras pluviales en las que se estarían invirtiendo 62 millones 181 mil 233 pesos, las cuales consisten en la reconstrucción del Cañón del Pato y el tanque desarenador número 3, complementan este paquete de acciones.