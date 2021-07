50 constructoras han cerrado en Puebla, desolador | Newsweek México

Puebla, Pue. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) informó que desde el inicio de la pandemia del Covid-19 a la fecha en el estado de Puebla han tenido que cerrar más de 50 empresas constructoras, las cuales ya no van a abrir definitivamente sus puertas, lo que representa cerca de mil 600 empleos perdidos.

El presidente del organismo Héctor Sánchez Morales informó que aunado a que hay cierre de empresas, hay un alza de insumos en los materiales de la construcción hasta un 25 por ciento y la disminución al 30 por ciento de aforo y horarios, esto retrasa las obras y eleva los costos de los proyectos incluso suspenderlas.

Hasta el momento 15 de sus agremiados le han reportado enfrentar esta situación, aunque estima pueden ser muchos más, pues tan sólo en la vivienda vertical, tiene que ir subiendo sus precios de sus productos finales.

“Entonces, también va complicando el mercado, la venta, etc., entonces si hay algunos que han tenido que detener sus proyectos de manera definitiva. (…) Ahorita estamos en eso, en ese recuento si hemos tenido acercamiento de unas 10 o 15 empresas que, si no los han notificado, pero eso es la punta del iceberg hay que ver más a fondo quienes han detenido sus proyectos”, reveló.

El empresario precisó que los insumos de materiales han tenido un aumento casi diario como la varilla; el cemento; pinturas; impermeabilizantes, cristales y prácticamente todos los insumos van subiendo día a día.

“Esto no lo habíamos visto, una inflación tan galopante, no se había visto en los últimos años, desde luego se ha ido complicando, si por temas de la contracción económica pero también la pandemia ha reducido los aforos en los proveedores, en conseguir las materias primas y todo eso pues es una bolita de nieve que va creciendo día a día y con tener los precios no ha sido tan fácil”, finalizó.

Con información de Diario Puntual