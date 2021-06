Terreno donde está el socavón no será expropiado, Estado responderá a afectados: Barbosa | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador Miguel Barbosa Huerta advirtió que si se comprueba que Bonafont fue la responsable del socavón, todas las empresas que extraen agua en el estado serán clausuradas.

En su visita a Juan C. Bonilla en la junta auxiliar de Santa María Zacatepec, Barbosa Huerta destacó que la cancelación de empresas que han extraído agua se hará al comprobar que son responsables de afectaciones, pero no por movimientos políticos.

“Si hay una razón para suponer que indique, que provoque la duda de que la extracción de agua por la empresa Bonafont o por otras, está causando esto, las vamos a cancelar, así clarito, pero no podemos hacerlo sólo por gritos o movimientos políticos, eso es no ser responsable y no ser gobierno”, declaró.

Cuestionado sobre si se expropiará el terreno donde se formó el socavón, el titular del Poder Ejecutivo descartó está oposición.

“Nosotros nos hacemos responsables de responder sobre quienes hayan sido afectados, aunque sea un asunto de causa mayor”, dijo.

Por parte Pedro Francisco Ramírez comentó que no se puede confirmar si la empresa fue la responsable de este fenómeno.

“No podemos decir categóricamente, ni que sí, ni que no. No sabemos. Es una investigación que no tiene esa conformación. Yo no puedo confirmar.

Agregó que el jagüey no se encuentra en el punto del socavón, pues la ubicación de este es a 200 metros.

