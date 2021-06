Poblanos sin cubrebocas no podrán votar | Newsweek México

Puebla, Pue. En el estado de Puebla quien no porte cubrebocas o decida no usar alguno de los que se les otorgue por personal de los órganos electorales, de forma gratuita, no podrá ingresar a las casillas este 6 de junio para votar por diputados federales, locales y presidentes municipales.

El vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, Marcos Rodríguez el Castillo, confirmó que el ingreso a las casillas electorales si estará “condicionado”, por las medidas sanitarias para evitar riesgo de contagio de Covid-19, al seguir Puebla en Semáforo Epidemiológico Amarillo.

Para evitar que alguien se quede sin ejercer su derecho al voto, el instituto distribuyó un millón 600 mil cubrebocas, que estarán en paquetes de 200 piezas en cada una de las 7 mil 860 casillas que serán instaladas el próximo domingo.

Explicó que el Protocolo Sanitario tendrá que cumplirse al pie de la letra, tanto para ciudadanos como para los dos cuidadores que habrá por casilla electoral.

El procedimiento a seguir por ciudadano será:

Llegada al lugar donde les corresponde votar

Una vez ahí se tiene que formar guardando la sana distancia

Para ingresar el ciudadano tendrá que portar cubrebocas

Se le tomará la temperatura de forma digital para evitar el contacto entre personas

de forma digital para evitar el contacto entre personas Se le dará gel antibacterial y una toalla desinfectante

Una vez dentro de las instalaciones, el ciudadano presentará su Credencial para Votar, a fin de ser buscado en la lista nominal.

Mientras esto ocurre, los funcionarios de las mesas directivas se encargarán de sanitizar la casilla que será utilizada, misma que por primera vez no contará con una cortinilla para evitar el contacto con la persona.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual