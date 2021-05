SNTE ve viable regreso a clases presenciales en junio en Aguascalientes | Newsweek México

Durante la conferencia de prensa ‘mañanera’ de este martes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, señaló que ve condiciones favorables para que durante la segunda semana de junio se puedan retomar las clases presenciales en las 32 entidades federativas.

En Aguascalientes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) ve con buenos ojos el que se pueda regresar físicamente a las aulas durante el último mes del ciclo escolar 2020-2021. Sin embargo, para que se pueda concretar el tan anhelado regreso, se deberá transitar al color verde del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, según informó el secretario general de la Sección Uno del SNTE, Ramón García Alvizo.

“Estamos en espera de que el semáforo cambie a verde, como se ha acordado con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y aquí en el estado, para que se pueda regresar en el último mes, a cerrar el ciclo escolar y preparar el siguiente curso. Sí hay posibilidades de regresar en junio, siempre y cuando baje el número de contagios, de fallecimientos, pero en eso tendríamos que esperar un poquito, pero claro que hay posibilidades”.

Las tres condiciones que fijó la organización gremial fueron: semáforo verde, regreso voluntario a las aulas respetando a los padres de familia que decidan no enviar a sus hijos, así como la vacunación completa de los docentes y trabajadores de la educación.

En este último punto, se prevé que este martes se concluya con la inmunización de los casi 39 mil trabajadores educativos del sector público y privado en Aguascalientes, agregó el líder sindical.

“El día de mañana culminaríamos con el tema de la vacunación de docentes en la entidad y se cumpliría el primer requisito para poder regresar, en espera de que cambie el semáforo a verde, para posteriormente revisar el regreso a clases de manera gradual, de manera escalonada, no nos negamos al regreso a las aulas”.

Hasta la semana pasada, el 90% del magisterio en el estado ya había sido vacunado, restando alrededor de 6 mil trabajadores de la educación que no pudieron recibir la dosis de CanSino durante las fechas definidas previamente.

“Los que no se han podido vacunar son porque se trata de compañeras embarazadas, por así recomendarle su doctor particular, y algunos casos en donde estaban tomando medicamentos que no les permitía poder vacunarse, pero son casos mínimos, la generalidad cumplió de manera puntual a ponerse la vacuna”, subrayó.

Ramón García Alvizo comentó que el regreso a las clases presenciales se podría dar de manera escalonada, comenzando por las escuelas con menor cantidad de alumnos, principalmente las que se ubican en comunidades rurales, para después continuar con los planteles escolares que reúnan las condiciones de servicios básicos para cumplir con los protocolos sanitarios.

“Tendríamos que irnos a empezar a escuelas bidocentes o tridocentes, en donde el número de alumnos es menor, donde también el número de docentes es menor, también revisar que las escuelas cuenten con agua, con electricidad, cuenten con los insumos y así de esa manera tomar la mejor decisión”.

En caso de retornar a las aulas, se buscaría llevar a cabo un proceso de regularización para los alumnos con mayor rezago, a fin de que en el siguiente ciclo escolar puedan avanzar al parejo de sus compañeros.