Próxima semana se vacunaría a maestros rezagados en Aguascalientes | Newsweek México

El coordinador estatal de Programas de Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, Aldo Ruíz Sánchez, informó que la próxima semana podría vacunarse a los docentes y trabajadores educativos que por estar en periodo vacacional o por cuestión médica no pudieron recibir el biológico contra el Covid-19 en la jornada anterior.

Aunque falta definirse la fecha de forma definitiva, el funcionario federal mencionó que podría aplicarse los días 16 o 17 de mayo, posterior al Día del Maestro.

“En el caso de los maestros, estamos viendo estos días, se nos complicó un poco porque se nos empalmó con las segundas dosis de la capital y las brigadas a veces no tienen la capacidad logística, pero nos restan 6 mil maestras y maestros que no fueron a vacunarse, pero les vamos a abrir una fecha especial”.

En este sentido, exhortó a la población de este sector para que prioricen la aplicación de la vacuna por encima de otras actividades no esenciales.

“Les hacemos el llamado para que vayan cuando les toque, por favor, porque no es sencillo armar toda la logística para desperdiciarlo, yo creo que hay que priorizar la salud, en este caso, aunque sea puente en muchos estados, estamos en semáforo amarillo y no se puede vacacionar, y qué mejor que pasarse a vacunar, además de que es una sola dosis”, añadió.

Se trata de alrededor de 6 mil docentes, trabajadores educativos e integrantes de los comités de salud de los planteles educativos, los que aún no han sido inmunizados.

Por otra parte, Aldo Ruíz informó que, tras la jornada de vacunación del viernes anterior, se logró un avance mayor en la cobertura de la vacuna anti-Covid del personal médico del sector privado, restando únicamente alrededor de mil especialistas.

“Ya avanzamos mucho el viernes, nos coordinamos con el Colegio de Médicos para atender la convocatoria, había muchos que no estaban en el sector público, ni tampoco en clínicas privadas, sino que ejercen en sus consultorios privados, médicos, enfermeros, estomatólogos, estomatólogas… faltarían alrededor de mil, pero es gente que aún no tenemos identificada y habrá que revisar si no se han vacunado”.

Por ello, se volverá a hacer un registro del personal médico que aún falte de recibir la vacuna, para que puedan ser considerados después de la campaña de vacunación para los adultos mayores de entre 50 y 59 años de edad en el municipio capital.

“Estaremos viendo el tema porque primero tenemos que terminar las primeras dosis de los adultos de 50 y 59 años y de ahí ver cuántos nos faltan”.

Por último, el titular de la Secretaría del Bienestar refirió que se espera concluir en los días siguientes la aplicación de las segundas dosis de la vacuna Sinovac a los adultos mayores de 60 años de edad del municipio de Aguascalientes.

“Vamos a terminar entre esta semana y la otra, para ya pasar al bloque que sigue, que es el de los adultos de entre 50 y 59 años en la capital, es importante que la gente acuda a aplicarse la segunda dosis, porque entre más pronto terminemos, podemos pasar más rápido al siguiente rango de edad”, concluyó.