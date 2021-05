No se demolerá el mercado Domingo Arenas de Texmelucan, señala Toledo | Newsweek México

El candidato a diputado federal por el Distrito 05 con cabecera en San Martín Texmelucan, Mauricio Toledo Gutiérrez, se reunió este sábado con vecinos y comerciantes del municipio de San Martín Texmelucan, con quienes se comprometió a evitar demoler el mercado de la colonia centro del municipio.

“De ser electo diputado federal, me comprometo a evitar que derrumben el mercado de Domingo Arenas, es un compromiso que hago ante la comunidad. Vamos a usar los instrumentos jurídicos y políticos de gestión para que podamos ayudar a modernizar y rehabilitar los locales de los comerciantes, en lugar de demolerlo”, aseguró.

Mauricio Toledo indicó frente a la fachada principal del mercado que data del año 1931, que la voz de los ciudadanos debe ser tomada en cuenta y no debe haber imposiciones.

“No podemos hacer políticas públicas ni leyes si no se le consulta a la gente. Hacer gobierno es escuchar a la gente, ser diputado es ser representante popular de la sociedad; no sirve cualquier funcionario si no escucha a la gente”, apuntó

Te recomendamos: Protestan contra Plaza Santa Julia en Texmelucan por dañar calles

Asimismo, el candidato a diputado federal por la alianza Morena-PT-Verde en el distrito 05 federal, con cabecera en San Martín Texmelucan, señaló que donará su primer sueldo como integrante de la 65 legislatura, para que se inicie la construcción de un centro comunitario equipado con computadoras para beneficio de todos los hijos de los locatarios.

Finalmente, Toledo Gutiérrez pidió confianza a su proyecto, al tiempo que se comprometió a abrir casas de gestión en los municipios del Distrito 05 para brindar atención a la ciudadanía.

“Represento un proyecto que está a favor de la gente y de la comunidad. Tres partidos me respaldan, pero lo más importante, vamos a dar la cara a la gente y a la comunidad; por ello, el 1 de julio, ganando las elecciones, regresaré a darles la cara, porque lo más importante es ser humilde y cumplir mi palabra, y no solo eso, voy a abrir casas gestión para poder atender a la gente y a la comunidad”, concluyó.