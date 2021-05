Mares Cossío se prepara para defender el voto | Newsweek México

El candidato a diputado federal por el distrito 06 de MORENA, Héctor Mares Cossío, reafirmó el compromiso que tiene de contribuir a generar bienestar y consolidar el Proyecto Alternativo de Nación.

“Ante la serie de inquietudes y demandas que nos hace la ciudadanía, reafirmamos el compromiso y la convicción para que, desde la Cámara de Diputados, a través de iniciativas y reformas, la Cuarta Transformación siga adelante”, dijo el candidato Héctor Mares Cossío.

En un comunicado, Mares dijo que, a partir de los principios de la Cuarta Transformación que son no robar, no mentir y no traicionar, MORENA es la esperanza del cambio que se vive en México como sucedió en los otros tres grandes momentos de la historia mexicana como fueron la lucha de Independencia, Reforma y Revolución.

Al mismo tiempo, durante el mensaje de esperanza que llevó la brigada, dijo que MORENA es el movimiento mediante el cual problemas como corrupción y ambición se podrán erradicar de México, por lo que el 6 de junio invitó a los ciudadanos a que salgan a votar por las y los candidatos de MORENA.

El candidato Héctor Mares Cossío se reunió con su equipo de trabajo para darle seguimiento a la conformación de la Estructura Electoral la cual habrá de cuidar y defender el voto durante y posterior a la Jornada Electoral.