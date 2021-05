La pandemia no se ha vencido, debemos seguir cuidándonos: Orozco | Newsweek México

Este lunes Aguascalientes ingresó a la lista de entidades federativas que ya se encuentran en color verde del semáforo epidemiológico de la Secretaría de Salud Federal, que significa riesgo leve de contagios y de tendencia por Covid-19, sin embargo, el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, hizo un llamado a la población a no bajar la guardia y que se sigan respetando los protocolos sanitarios.

Lo anterior, luego de que durante el fin de semana se observó una afluencia importante de personas en la zona de bares y antros del centro histórico del municipio capital, además de que en otros puntos se llevaron a cabo eventos masivos sin que se acataran las medidas de prevención.

“El tema del semáforo verde motivó muchísimo y se ha ampliado la actividad económica, pero no confiarse y estar al pendiente y atentos de que la pandemia no se ha vencido, ahí está, estamos en un nivel bajo, que nos permite tener más actividades, pero no podemos también descuidar los protocolos”.

Indicó que la pandemia aún no se ha vencido y aún falta mucho para ello, por lo que es necesario que no se relaje la población, a fin de que la entidad pueda mantenerse en el semáforo verde y evitar repuntes de contagios, hospitalizaciones y defunciones a causa del virus.

Sobre el regreso a clases en Aguascalientes y la suspensión de actividades presenciales que ya se tenían en Campeche y Nayarit, el mandatario estatal indicó que en cualquier momento se podría dar marcha atrás al retorno a las aulas en caso de que las condiciones sanitarias cambien, sin embargo, en este momento la decisión es que se continúe preparando para que la medida se lleve a cabo el 7 de junio, como se anunció el viernes pasado.

“Esto se analiza día con día, hasta ahorita nosotros creemos que están las condiciones para regresar a las aulas, pero ahorita no te puedo garantizar que la próxima semana estemos igual, o el día 7 de junio lo estén, pero las decisiones son en el momento, con los números que tenemos, por lo pronto podemos seguir planteando que el día 7 regresemos, pero la próxima semana no sé qué vaya a suceder”.

Lo anterior lo declaró después de recibir la vacuna contra el Covid-19, junto con su esposa y presidenta del DIF Estatal, Yolanda Ramírez Gutiérrez, quiénes acudieron este lunes al punto de vacunación del Foro de las Estrellas, en donde se aplicaron las dosis del biológico a los adultos de entre 50 y 59 años de edad, que por alguna razón no recibieron la vacuna en las jornadas anteriores.

“Me sentí muy bien a verdad, no dolió, y pues ahora seguir recomendando a las personas que faltan, el pequeño porcentaje que decidió no vacunarse, ojalá tengan la oportunidad, seguramente tendrán otra oportunidad para vacunar a rezagados, ni se siente el piquete”, concluyó.