Denuncia Arturo Ávila detención de jóvenes por tapar baches en Pilar Blanco | Newsweek México

El candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, Arturo Ávila, denunció desde el Complejo de Seguridad Pública Municipal (C4) la detención de un grupo de jóvenes que se encontraban haciendo labores de bacheo en la colonia Pilar Blanco ante la falta de mantenimiento de calles y avenidas por el Municipio de Aguascalientes.

“Se llevaron detenidos a nuestra gente, por el simple hecho de haber colaborado a empezar a pavimentar las calles, porque el municipio no ha hecho su trabajo, nosotros como gobernamos sin excisas, porque queremos empezar a hacer las cosas desde ahora porque Aguascalientes tiene prisa de cambiar y tener un mejor gobierno”, puntualizó.

Mencionó que en días anteriores se recibieron denuncias de que en ese lugar los adultos mayores tienen accidentes de manera permanente por las condiciones en las que se encontraba el pavimento, lo cual pone en riesgo su integridad física.

Al respecto, dijo hacer un llamado a todas y todos “para que nos digan dónde están los baches en su calle, cuánto afectan a la gente y para que nosotros sigamos haciendo lo que la gente buena de Aguascalientes se merece y lo que municipio no sabe hacer, no puede hacer o no quiere hacer”.

Adelantó que estas acciones continuarán porque las personas están exigiendo una mejor atención y no han sido escuchadas por las autoridades; “ya lo hicimos con el agua y sabemos que les molesta, porque durante 7 años no pudieron arreglar la problemática, sabemos que les duele, porque saben que nosotros sí los vamos a arreglar”.