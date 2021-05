Barbosa: en cada obra de administraciones pasadas hay corrupción | Newsweek México

Puebla, Pue. El gobernador de Puebla Miguel Barbosa Huerta aseguró que la Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado realiza la segunda etapa de la auditoría en los museos poblanos, pues ha existido un descuido de los recintos, y se detectó que muchos no tienen inventarios, por ello se puede sustituir o perder piezas fácilmente.

“Es una auditoría y es un inventario el que se está haciendo, la primera vez que la Función Pública hizo esta operación en museos se llevó una parte y hoy está en proceso la segunda parte, es muy completa”, declaró en conferencia de prensa.

Barbosa Huerta aseguró que en próximos días informarán a través de un dictamen todo lo que se ha encontrado en dichas auditorías.

“Muchos no están inventariados y están expuestos a su sustitución o a su pérdida, porque no hay registro de ellos ni hay registro fotográfico, ni nada de referencias, de verdad que no ha habido gobiernos que tengan la previsión de muchas cosas, todo es en la informalidad”, agregó.

Pese a visita de Monreal seguirán conflictos

En otro tema, el titular del Poder Ejecutivo reconoció que el senador Ricardo Monreal Ávila busque la unidad de Morena en Puebla, sin embargo dijo que un sólo encuentro no solucionará los conflictos internos.

El gobernador reconoció que la visita del legislador es parte de un escenario político de preparación para el cambio de poderes en el 2024.

“Celebro que un político como Ricardo haya tenido un comportamiento auténticamente político, viniendo a exhortar a la unidad, que esa es la labor que se tiene que hacer, ya vimos a lo que han venido los anteriores dirigentes nacionales, sólo a echarle leña a la hoguera y no ganan nada”, opinó

Cabe recordar que este 17 de mayo, Ricardo Monreal visitó Puebla donde respaldó a la candidata de Claudia Rivera Vivanco, pero fracasó en su intento por unir a la aspirante con el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

“En cada obra hay corrupción”

En otro asunto, Barbosa Huerta informó que Alfonso Siriako G., magistrado de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado fue detenido por registrar actos de corrupción en el Centro Expositor, y no por persecución política.

“Es un asunto más de corrupción de los muchísimos, si se revisan las irregularidades que se cometieron en los gobiernos van a ser por obras, cada obra tiene corrupción, puentes atirantados, rueda de la fortuna, museo barroco, plataforma Audi, CIS, tren turístico, teleférico, en todas (…) y ahora dicen que es persecución política”, refirió.

Para concluir, el mandatario dijo que mientras siga existiendo el Coronavirus habrá riesgo de registrar una tercera ola de contagios por esta enfermedad, por ello pidió no relajar las medidas, además reconoció que las empresas privadas de fármacos deben de empezar a dotar de vacunas para que se agilice la vacunación en el territorio mexicano.

“Tiene que llegar el momento en que las vacunas y la puesta de las vacunas se entregue a particulares o privados, porque si no va a ser muy difícil llegar a todas las personas, que se mantenga para las instituciones públicas el acceso a una vacunación universal, sobre todo que garantice que los que menos tienen tengan la posibilidad de vacunarse (…) Se debe de hacer de este proceso muy compartido, hay que ser muy estrictos y no permitir el abuso, pero ya debemos de extender las cosas”, sugirió.

*BC *JR

Con información de Diario Puntual