Victoria Bentley, niña oradora | Newsweek México

Descubrió su habilidad para hablar en público a una edad temprana y ganó concursos en la secundaria. Dice que entró a la política por invitación de partidos que apreciaron su carácter.

Victoria Bentley nació en Agua Prieta, Sonora, y desde los 6 años vive en Mexicali.

De niña era muy inquieta y esto lo canalizó en desarrollar sus habilidades para hablar en público y ganar concursos de oratoria. Para ella, ahí empezó a formarse el rumbo que tomó su carrera.

Estudió la licenciatura de Derecho y fue líder sindical en 2014.

Dos años después, el Partido Acción Nacional (PAN) la invitó a participar como candidata ciudadana para diputada local por el distrito 3.

Hoy está jubilada, después de 32 años de trabajar en la administración pública, pero busca la gubernatura de Baja California con el partido Redes Sociales Progresistas, fundado en 2020.

La siguiente entrevista fue editada por motivo de espacio.

—¿Qué recuerda de su niñez?

—Nací en un pueblito de Agua Prieta, Sonora, ubicado en una parte alta en la que nevaba mucho en diciembre, mucho más fuerte que en La Rumorosa. Después, por el trabajo de mi papá, nos trasladamos a Ciudad de México, y luego a Mexicali.

Siempre fui muy inquieta de niña, tan inquieta que me pusieron a que aprendiera libros y oratoria, gané los primeros lugares en secundaria en temas de oratoria. Desde ahí un maestro vió en mi los dotes que tengo de memoria, facilidad de palabra. Cuando entré a la secundaria me gustaba mucho el deporte, el voleibol y patinar.

—¿Una anécdota de su niñez que la haya marcado?

—Una vez llegó mi papá corriendo por mi para ir a un restaurante con mi familia paterna, que vivía en Ciudad de México. Cuando llegamos al Restaurante yo venía sin zapatos, se me veían mis pies todos llenos de tierra porque se me habían salido los tenis por caminar rápido. Por las prisas, mi papá no me abrochó bien. Era un restaurante elegante, llegué con los calcetines negros de tierra, y así me sentaron. Mi papá regresó a buscarme los zapatos por el camino que tomamos, pero no los encontró.

Después fueron a la tienda cercana para comprarme unos zapatos, salí del Restaurante con zapatos nuevos y yo feliz de ser una niña chiquita de 5 años con zapatos nuevos.

—¿Cuál era su pasatiempo favorito?

—Patinar. Me quedaba con mi abuelita, le lavaba los platos, le planchaba, y ella me daba siempre un domingo, el cual lo guardaba en una alcancía para comprarme unos tenis con ruedas. Cuando los compré cada miércoles iba a patinar.

—¿Cómo se dio ese acercamiento con la política?

—Creo que los partidos políticos vieron en mi una mujer de carácter cuando denuncié a Pancho Pérez Tejada, que era alcalde de Mexicali. Lo denuncié por el desvío de 500 millones de pesos. Después de 4 años se logró vincular a proceso ante un juez penal. Los partidos vieron que yo movilicé a la burocracia, que era yo la líder, que junté firmas para denunciar a un alcalde que nos había saqueado. Creo que ahí los partidos voltearon a ver que Victoria Bentley era una mujer que tenía mucha facilidad para acercarse y comunicarse con los demás compañeros trabajadores.

Los partidos me buscaron, no nada más fue el PAN, también tuve ofrecimientos del partido Movimiento Ciudadano para participar en política.

—¿Qué quería ser cuando era niña?

—Siempre quise ser doctora y no pude estudiar medicina porque mis papás no tenían la situación económica. La carrera de medicina siempre ha sido muy costosa. Mi papá de niña siempre me decía que yo iba a ser su doctora corazón, porque siempre andaba jugando a las muñecas con botiquines médicos. De niña me dio por curar a mis hermanos cuando se accidentaban, no me daba miedo la sangre, ayudaba cuando alguien se cortaba.

—¿Ha tenido alguna experiencia de violencia política de género?

—La violencia política se da desde las redes sociales con la elaboración de memes. Hay gente que me tacha de una cosa o de la o de otra, del tiempo que tengo de trabajar en el servicio público, no tengo ninguna denuncia, no he sido sancionada, fui una trabajadora ejemplar dentro de mi área de trabajo, y me da risa cuando la gente dice vieja corrupta, vieja esto, vieja el otro, sin conocerme, y ahí viene la violencia también.

La participación de la mujer en la política no ha sido fácil, creo que es un campo que siempre se etiquetó para hombres, pero yo siento que la mujer tiene este un sexto sentido que es el saber qué es lo que necesita más la ciudadanía, y que es ver otro enfoque de cómo podemos ayudar a los ciudadanos.

—El actual gobierno tiene una postura de confrontamiento hacia los empresarios. En caso de ganar, ¿cuál será la suya?

—Mi gobierno va a ser un gobierno de tolerancia, de diálogo, apertura y propósitos, de buscar cómo unirnos y no dividirnos. El gobernador lo que ha hecho es denostar a todo mundo, pero no se fija en los errores que tiene su gobierno de corrupción, que han sido muy señalados.

—¿Cuáles serán las prioridades en su gobierno?

—Será atender el tema de inseguridad en todo el estado, salud, educación y desarrollo económico. Tenemos que dar certeza jurídica a los inversionistas para que volvamos a tener inversiones importantes y desarrollo para los bajacalifornianos.

—¿Ya tiene planeada su primera acción de gobierno?

—Sí, está encaminada al sector empresarial, será eliminar el impuesto a la nómina, lo que pagan ellos, con el compromiso de que los egresados de cualquier universidad sean contratados, en lugar de estar pagando el dinero al gobierno, que se va a un fideicomiso y al final se queda en el club de Tobi, y nadie supo dónde quedó ese dinero.

—¿Cuál será su postura en el tema de matrimonio igualitario?

—El respeto al derecho humano de todas las personas, todos tienen derecho a decidir con quién quieren vivir su vida. Ya lo dijo la Suprema Corte, tienen ellos el derecho, de lo contrario violenta su derecho jurídico. Debemos de ser tolerantes. No todos piensan como nosotros, y ante todo, respetar los derechos humanos de cada persona.

—¿Sobre el aborto?

—Soy una mujer que defiende la vida porque, creo que la vida no la debe quitar nadie. Hay condiciones, como ya lo marca la ley, para el tema del aborto, pero en muchos casos tú debes de ver cuál es la necesidad de esa mujer, si esa mujer fue violentada, si esa mujer no tiene para darle de comer a sus hijos, si esa mujer está abandonada y no tiene familia. El estado se debe hacer responsable, como lo hacen en otros estados.

—¿Tiene propuestas para la niñez?

—Sí, claro. Los niños desde chiquitos aprenden todo lo bueno. Desde esa edad se le tiene que inculcar los valores. También se les tiene que enseñar el respeto de los adultos mayores y también el respeto de que si esta manzana no es tuya no te la puedes comer. Tenemos que trabajar mucho en la niñez, en los jóvenes, adolescentes. Baja California tiene uno de los primeros lugares en depresión y en suicidios de jóvenes adolescentes. Cuando fui diputada presenté una iniciativa para prevenir el suicidio en jóvenes adolescentes.

Los jóvenes, al no tener deporte y al no estar los padres, se van a la calle, a las malas compañías, tenemos que encauzarlos a todos ellos, y tenemos que tener en todas las primarias licenciados en criminología, que vayan estudiando el comportamiento de los jóvenes desde la primaria para que se den cuenta si van con una tendencia al pandillerismo.