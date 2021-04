PRIAN y PRD destruyen intento de defensa del diputado poblano Saúl Huerta | Newsweek México

Puebla, Pue.- En su reaparición, diputado Saúl Huerta Corona, acusó que le ha sido violada su presunción de inocencia, y a partir del 20 de abril a la fecha tanto él como el partido al que pertenecía Morena, han sido víctimas de un linchamiento mediático orquestado por las mafias del poder.

En un testimonio que circula en redes sociales, que dura casi siete minutos, el acusado de los delitos de violación equiparada agravada y abuso sexual agravada en contra de dos varones menores de edad, señaló que le fue “sembrado todo esto que me hace parecer como culpable”.

Huerta Corona expuso que “estaré pendiente de que las instituciones realicen las investigaciones acordes a derecho, que me he separado de mi grupo parlamentario y del partido a efecto de que no se le afecte a ellos, porque antes del interés personal, existe el interés supremo”.

El acusado cae en contradicciones

Por otra parte, esta mañana la cuarteta de candidatos a diputados federales de la alianza PRI-PAN-PRD, acusaron que la demora sobre el juicio de procedencia para actuar penalmente en contra de Saúl Huerta acusado de dos delitos violación y abuso sexual agravados, se está haciendo con un “cálculo electoral” para que sea desahogado después de la elección del 6 de junio, una vez concluido el proceso electoral.

A unos minutos de que Saúl Huerta se defendiera de las acusaciones en su contra, juntos, Mario Riestra Piña, Ana Teresa Aranda, Carolina Beauregard Martínez y Xitlalic Ceja García, descalificaron la explicación del legislador federal al mencionar que cae en contradicciones.

“Decir, me lo mandaron hacer, cuando alguien te manda hacer algo, y le llamas, no le dices cuánto dinero quieres por callarte, no se lo dices, – por el contrario, le dices- no acepto ningún chantaje yo no soy responsable, y no me arruiné la vida”, dijeron en voz de Ana Teresa Aranda, la abanderada por el Distrito 9 de Puebla.

En medio de este tema, los cuatro abanderados de la alianza “Va Por México” confirmaron que están por realizar una solicitud a la Plataforma Nacional de Transparencia para que les sean informado los resultados de las inspecciones de trabajo que deben realizar la Secretaría Federal sobre la vigilancia de los menores que son incorporados a actividades laborales, incluidos los del Congreso de la Unión.

Víctima de Saúl Huerta no ha solicitado apoyo

Asimismo, la secretaria de Gobernación de Puebla, Ana Lucía Hill Mayoral, dio a conocer que la familia del menor de 15 años de edad víctima de supuesto abuso sexual por parte del diputado federal, Saúl Huerta Corona, no ha solicitado apoyo por parte del gobierno estatal.

La funcionaria estatal dijo que no ha habido ningún acercamiento con familiares del joven, que acusó al legislador de Morena de supuestamente drogarlo y realizarle tocamientos inapropiados.

La funcionaria evitó señalar si desde el DIF estatal podría brindársele apoyo al menor, que según sus familiares se encuentra bastante afectado por lo ocurrido.

“Familiares del niño que acusa al diputado Saúl Huerta, no tenemos información al respecto, no se ha acercado al gobierno estatal, no podría dar mayor información”, expresó.

Por otra parte, comentó que la Fiscalía General del Estado (FGE) contabiliza en Puebla 105 denuncias de violación a la intimidad de enero de 2019 a marzo de 2021.

Cabe recordar que el gobernador Miguel Barbosa Huerta había dicho que su administración está en disposición de brindar apoyo al menor, en caso de que lo solicite.

Con información de Silvino Cuate

Con información de Diario Puntual