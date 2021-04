Denuncia Arturo Ávila intimidación en su contra durante evento de campaña | Newsweek México

Denuncia Arturo Ávila, candidato a Presidente Municipal de Aguascalientes, que un grupo de 5 personas a bordo de un vehículo marca Chevy color blanco, colocaron un dispositivo de geolocalización en la camioneta que utiliza diariamente y que en ese momento se encontraba estacionada en la colonia Rodolfo Landeros, donde se llevaba a cabo una reunión con militantes y simpatizantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA).

A través de una transmisión en vivo en sus redes sociales, el candidato por la coalición Juntos Haremos Historia, dijo desconocer la razón por la que estas personas intentaron pegar el dispositivo en el escape de su vehículo, “pues pretendieron tenerme geolocalizado, y esto pues ustedes saben perfectamente bien quién está detrás de esto, no tengo ni que decírselos, y se me hace muy grave, muy lamentable que en las campañas de Aguascalientes estemos llegando al extremo de la intimidación de colocar GPS en los vehículos”.

De manera contundente, lanzó un mensaje a quienes realizaron este acto de desesperación, “por más que me quieran seguir, lo único que van a encontrar es un candidato que está con la gente, no voy a dejar de estar con la gente. No me van a intimidar”.

Finalmente, invitó a todas y todos los candidatos a hacer una campaña limpia, que abone al debate público y que sobre cualquier situación pueda dar soluciones a la gente y Sin Excusas. Arturo Ávila continuará sus recorridos en las colonias de Aguascalientes, sumando voluntades y haciendo equipo, sin miedo a este tipo de intimidaciones que quieren evitar el ánimo de cambio que ya se vive con la gente buena de la ciudad.