Arranca veda electoral, se suspenden programas sociales en Puebla | Newsweek México

Con el inicio de campañas electorales, que es el 4 de abril, el gobernador, Miguel Barbosa Huerta anunció que suspenderá los programas sociales para evitar favorecer algún partido político.

Durante su conferencia, Barbosa Huerta explicó que este domingo arranca la veda electoral para elecciones federales, mientras que el 4 de mayo será para las locales.

Por ello, ante este escenario, el mandatario aseguró que no impulsará ningún programa que pueda ayudar a la imagen de un candidato.

Dijo que, de manera oficial será el sábado 3 de abril, cuando ya no habrá ninguna publicación relacionada a algún programa, sin embargo desde hoy se empezarán a suspender.

“Pero para que no se cree la confusión de si esto es, de impacto en una elección local, o una elección federal, el gobierno del estado baja toda promoción, a partir del día el 3 de abril sábado y desde hoy, prácticamente desde hoy”, declaró.

Agregó que enviará un escrito para que todas las dependencias del gobierno estatal respeten la veda electoral, durante el tiempo que lo marcan los órganos electorales.

“No vamos a equivocarnos, no vamos nosotros a violentar, esta orden de las autoridades electorales previstas en Leyes, en acuerdos de hacer promoción de algún programa de gobierno, he instruido por escrito a todo mi gobierno, para que no se promueva ningún programa, pero hoy desde este medio los vuelvo a instruir para que lo hagan, está prohibido hacer alguna promoción gubernamental que se mal intérprete como orientadora a favor de una fuerza política”, señaló.

A respetar la veda electoral

A tres días de que inicien las campañas para candidatos a un cargo federales, Marcos Rodríguez del Castillo, vocal ejecutivo de la junta local INE, confirmó que durante la veda electoral se debe suspender toda propaganda gubernamental, para evitar un escenario de inequidad en la contienda electoral.

Detalló que, de acuerdo a la ley electoral, las autoridades sólo pueden informar exclusivamente sobre temas relacionados con Protección Civil, Educación y Salud, como es el proceso que de las Jornadas de Vacunación contra Covid-19 que se está haciendo.

Pero advirtió que las autoridades deben ser extremadamente cuidadosos de no vincular estos tres temas sociales con la promoción política a partir del 4 de abril en favor de cualquiera de los candidatos a diputados federales, y a partir del 4 de mayo en favor de candidatos a presidentes municipales y diputados locales.

