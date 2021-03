Es conveniente entregar fichas el día previo a la vacunación: Orozco | Newsweek México

Tras la reunión entre el gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, y el coordinador de Programas de Desarrollo de la Secretaría del Bienestar, Aldo Ruíz Sánchez, se acordó que para las próximas jornadas de vacunación de adultos mayores en el municipio capital se mantendrá la estrategia de entrega de fichas, con lo que se espera tener un mayor control en las personas que acudan a los puntos de aplicación.

El mandatario estatal consideró conveniente que las fichas se entreguen el día previo a la vacunación, con lo que se puede agilizar el avance de las personas al momento de acceder al biológico.

“Se debe hacer una corrección inmediata en la entrega de fichas, sin duda la primera jornada del lunes nos salió mejor, hay que reconocer, ayer platiqué con Aldo y creo que es conveniente entregar las fichas desde ayer, yo creo que al momento de no haber un pre-registro, siempre voy a ser insistente en eso, las fichas pueden entregarse un día antes y al día siguiente sólo va a ir la persona que tiene una ficha”.

Orozco Sandoval refirió que, al no aprobarse la propuesta de pre-registro electrónico que sugería, se debe poner mayor atención en la entrega de fichas para evitar malos entendidos como lo ocurrido este jueves.

“La estrategia que ellos traen de entregar fichas, sí va a continuar, esa ya quedó y nos iremos con ese tema, no habrá sistema de tecnología con lo que soñamos, nada más que en la entrega de fichas debe estar la corrección”, agregó.

Por otra parte, indicó que se planteó la posibilidad de conformar un padrón de adultos mayores en postración, y que por discapacidad motriz no pueden acudir a los puntos de vacunación, además de definir una estrategia para la vacunación de las personas privadas de su libertad que se encuentran en los Centros de Reinserción Social (CERESOS) o en los asilos.

“Debemos tener un padrón de quien no puede, y no se puede más que por tecnología o medios de comunicación, debemos registrar a los abuelitos que no pueden salir y nosotros en el ISSEA haríamos brigadas para ir a vacunarlos, también pusimos sobre la mesa el tema de los CERESOS y de los asilos”.

Por último, informó que para las próximas jornadas de vacunación se podrían habilitar dos puntos de vacunación más en la mancha urbana, los cuáles serían el Museo Descubre y el CONALEP Morelos.

“Propusimos dos puntos más en la ciudad, por ejemplo, el Museo Descubre que sería muy cómodo porque tiene rampas para personas con discapacidad y el estacionamiento amplio del Teatro Aguascalientes y una zona poblada, que son los Morelos, podría ser el CONALEP Morelos, que es una escuela muy grande, muy accesible y cercana al Hospital Tercer Milenio”, concluyó.