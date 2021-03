Discriminación a mayas los sume en mayor pobreza | Newsweek México

La discriminación y abandono étnico del gobierno de Mauricio Vila a los mayas del sur de Yucatán, que no hablan español, sigue siendo uno de los graves problemas que mantienen en la pobreza, sin servicios y sin posibilidades de desarrollo a los yucatecos de esta parte del estado, revela Michar Deys Hauzul uno de los líderes sociales de esta región estatal.

“No hay resultados suficientes, buscamos que nos volteen a ver en el sur, que el crecimiento sea equitativo, el sur está más rezagado que el resto del estado”, dice en entrevista.

Aunque Yucatán es corazón de la cultura maya y el gobierno la presume lucrando todo lo que puede, la gente originaria de los pueblos yucatecos no reciben los beneficios, aunque digan en el gobierno que son para ellos.

“En los pueblos pequeños y grandes, en las ciudades hemos visto el reflejo de la discriminación, somos 83% de la población aproximadamente los mayahablantes, y hemos visto, sentido, palpado en forma personal, que nos golpea la discriminación de diferentes formas y circunstancias”, explica Deys Hauzul.

Asegura que el apoyo del gobierno de Mauricio Vila es nulo, no existe, solamente posa para la foto, no hay impulso para preservar la cultura maya, ni desarrollarla.

El clasismo que por años, dividió a los yucatecos en ricos y pobres, hacendados y esclavos, no ha desaparecido y en los últimos años con Mauricio Vila se marcado como distintivo de su gobierno. Con los mayas y la gente pobre de los pueblos originarios solo va a tomarse la foto que abundan en redes sociales.

Luchador social identificado con los desprotegidos, detalla que

la deserción escolar está frenando el crecimiento de los pueblos y el desarrollo de las comunidades, quitándoles oportunidades, porque después de la primaria donde hay insuficientes maestros mayahablantes, se corta la enseñanza con esta lengua, en la secundaria y la preparatoria ya no existe educación bilingüe, mucho menos en carreras técnicas o universitarias, condenando a la gente que no habla español a la pobreza, porque ya no se puede preparar para una mejor vida.

“También nos están discriminando en las escuelas, porque en muchas escuelas no ha habido maestros que aporten fuertemente el idioma maya, cómo van a enseñar a nuestros hijos, los mayahablantes somos el 83% que lo hablamos en nuestras casas”, apunta.

Enfatiza que es urgente que la Secretaría de Educación le de valor curricular a la lengua maya, para evitar la discriminación.

Deys Hauzul confirma que no solamente es en la escuela que es fundamental para el desarrollo como sostiene el Presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se ve la discriminación por la lengua maya, también ocurre con los servicios básicos y la salud, porque no hay médicos ni traductores en hospitales que alivien a los pobladores sus dolencias, sus enfermedades en consulta, y menos que transmitan las instrucciones del médico o una receta en maya.

“Necesitamos traductores que entiendan la situación, en los hospitales llegamos con dolor abdominal por ejemplo y acudimos con el doctor, pero solo habla español, nos dificulta comunicarnos y vemos la discriminación porque no hay suficientes traductores que nos entiendan”, abundó.

Lo mismo pasa cuando se acude a oficinas de gobierno, si la gente no habla español, es discriminada y muy difícil obtener atención de ciudadano de primera, como la gente que vive en Mérida.

“Niños, jóvenes, amas de casa con el simple hecho de ir a una dependencia municipal o estatal vemos que no hay una atención adecuada, porque los que trabajan o los que atienden al mayahablante hablan en español y por esa razón no hay buena comunicación, necesitamos traductores, los formatos están en español”, detalló.

“Es muy diferente vivir en los pueblitos y en las comisarías, que en las grandes ciudades como Mérida. Apoyar a la cultura y a la gente maya de los pueblos no es hacer un baile popular con jaraneros en la plaza pública, hay que llevar educación y fortalecer el desarrollo y eso no se ve, porque no hay apoyo del gobierno estatal”, sostiene.