Lugares para aprender sobre la historia afroestadounidense | Newsweek México

PARA HONRAR el Mes de la Historia Negra destacamos estos lugares de Estados Unidos donde puedes sumergirte en algunas de las incontables aportaciones, logros y momentos decisivos de los afroestadounidenses.

Desde oír las historias jamás contadas de los vaqueros negros de Texas hasta escuchar más de 50 géneros musicales en el recién inaugurado Museo Nacional de Música Afroestadounidense, en Nashville, o pararte frente al mostrador de un restaurante donde una protesta encendió la chispa de la acción pacífica en favor de la igualdad racial en la dividida década de 1960, esta es una pequeña selección de lugares con la intención de aprender más y honrar la historia negra en cualquier época del año.

1. MUSEO DE LA DIÁSPORA AFRICANA (MOAD)

San Francisco, California

En el corazón del distrito artístico de Yerba Buena, este museo de arte contemporáneo es uno de los pocos del mundo que se enfocan exclusivamente en mostrar las obras de la Diáspora Africana, desde poetas en residencia hasta una de las piezas centrales, el mural interactivo de tres niveles titulado “Face of Africa” (El rostro de África), compuesto de 2,100 fotografías.

2. MUSEO DE LAS LIGAS NEGRAS DE BEISBOL

Kansas City, Missouri

Mientras el mundo llora el reciente fallecimiento del bateador de las Ligas Mayores de Beisbol e icono de los derechos civiles Henry “Hammerin Hank” Aaron, este museo de financiación privada ofrece la oportunidad de aprender más sobre el profundo impacto de los afroestadounidenses en el juego de pelota. Más que un salón de la fama, en él se destacan las historias de los derechos civiles y de la justicia social.

3. MUSEO DEL VAQUERO NEGRO

Houston, Texas

Cuando pensamos en vaqueros, es posible que vengan a nuestra mente Roy Rogers o John Wayne, pero ¿qué hay de Nat Love o Bill Pickett? El propietario de este pequeño museo quería asegurarse de que las historias de estos vaqueros negros no se olvidaran; después de todo, se calcula que, en la época del Salvaje Oeste, uno de cada cuatro vaqueros era negro.

4. PLANTACIÓN WHITNEY

Wallace, Louisiana

A diferencia de otras plantaciones que se han convertido en atracciones turísticas o en lugares para celebrar bodas, en esta no se idealiza el pasado. Aprende acerca de la historia de la esclavitud desde el punto de vista de los esclavos que tuvieron que soportarla en esta histórica plantación, que apareció en la película 12 Years a Slave (Doce años de esclavitud).

5. MUSEO NACIONAL DE MÚSICA AFROESTADOUNIDENSE

Nashville, Tennessee

Inaugurado en enero de 2021, este museo está dedicado en su totalidad a las aportaciones, entre las que se incluyen más de 50 géneros musicales, que los afroestadounidenses han hecho a la industria musical, con exhibiciones interactivas como “Rivers of Rhythm Pathways” (Ríos de caminos rítmicos), que entrelaza el blues y la música religiosa con formas contemporáneas como el hip-hop y el R&B.

6. MEMORIAL NACIONAL POR LA PAZ Y LA JUSTICIA

Montgomery, Alabama

Este sitio sobrio y lleno de significado fue concebido como un lugar de reflexión y es el primer memorial de la nación dedicado al legado de los esclavos negros, un pueblo aterrorizado por los linchamientos y demás atrocidades que las personas de color tuvieron que soportar, incluida la violencia policial de nuestros días.

7. MUSEO MOTOWN

Detroit, Michigan

Da un salto en el tiempo hacia “Hitsville USA”, el antiguo hogar y estudio de grabación de Berry Gordy Jr., fundador de Motown Records. Conoce el lugar donde Diana Ross y The Supremes, The Jackson Five, The Temptations, Stevie Wonder y otros grandes de la música grabaron sus icónicas piezas, incluso puedes cantar a todo pulmón tus melodías favoritas en el histórico Studio A.

8. EDIFICIO F. W. WOOLWORTH

Greensboro, Carolina del Norte

En julio de 1960, cuatro estudiantes negros, los A&T Four, realizaron una sentada de protesta que inspiró el surgimiento de protestas pacíficas en todo Estados Unidos y llegó a ser un hito histórico en la lucha por la igualdad racial. Ahora, el Centro y Museo Internacional de los Derechos Civiles, ubicado en el lugar, exhibe y tiene recorridos guiados sobre el movimiento de los derechos civiles.

9. MEMORIAL DE MARTIN LUTHER KING JR.

Washington, D. C.

Entre la riqueza de la historia y la cultura afroestadounidense se encuentra la imperdible Piedra de la Esperanza, estatua de casi 10 metros de altura del icono de los derechos civiles, el primer memorial del complejo que no está dedicado a una guerra, a un presidente o a un hombre blanco, y a unos pasos del Museo Nacional Smithsoniano de Historia y Cultura Afroestadounidenses.

10. CENTRO DE VISTA DEL FERROCARRIL SUBTERRÁNEO HARRIET TUBMAN

Church Creek, Maryland

Tras escapar ella misma de la esclavitud, Harriet Tubman se convirtió en conductora clave del Ferrocarril Subterráneo, una red secreta de caminos, vías fluviales y escondites que se usaron para ayudar a quienes huían de los estados esclavistas. En este museo, de casi 1,000 metros cuadrados, se relata la vida y obra de Tubman, que guio a más de 70 personas esclavizadas hacia la libertad.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek