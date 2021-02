Fue Estados Unidos quien decidió retirar cargos a Cienfuegos | Newsweek México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que fue el gobierno de Estados Unidos quien decidió retirar los cargos que acusaban al general Salvador Cienfuegos, porque no tenían todos los elementos necesarios para juzgarlo.

“Fue una decisión de ellos, porque había que reponer el procedimiento. No había elementos y ellos, creo yo que, en un acto consecuente, deciden dejar sin efecto la investigación.

“Sí fue un arreglo entre las fiscalías de Estados Unidos y de México a partir de que no había elementos”, afirmó ante pregunta de reporteros.

En la conferencia de prensa mañanera, un reportero le preguntó que el exFiscal de Nayarit, Edgar Veytia, preso en los Estados Unidos también por narcotráfico, solicita que se le apoye y se pueda aplicar el mismo criterio que al general Salvador Cienfuegos, para que pueda regresar a México y aquí se le juzgue.

AMLO adelantó que para interceder como en el caso del exmilitar de alto rango, se tienen que tener las pruebas.

“En el caso del general Cienfuegos, cuando pedimos información, que debieron de conformidad con los acuerdos que se tienen de cooperación, informarnos y no lo hicieron, cuando hicimos una nota diplomática inconformándonos, ellos reconocieron que se había procedido de manera indebida, que no nos habían informado.

“Entonces, el gobierno de Estados Unidos actuó bien, reconoció que estaba mal el procedimiento y les solicitamos que nos enviaran la información”, puntualizó.

López Obrador destacó que cuando envían el expediente desde la Fiscalía de Estados Unidos y se revisa, advierten que no había elementos de prueba, que no era una investigación seria, que se habían fabricado prácticamente el expediente o el delito por el que se le quería juzgar al general.

“Entonces, es cuando tomamos la decisión de pedirle a la fiscalía que investigara, y la fiscalía llega pues a la conclusión de que no había elementos”, dijo.