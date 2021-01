Suspende Guardia Sanitaria dos bares por incumplir protocolos | Newsweek México

Por no aplicar el respectivo protocolo para la disminución de la transmisión del Coronavirus (Covid-19), no respetar la sana distancia entre los asistentes, no contar con el aviso de funcionamiento, incumplir las disposiciones que ordena la Ley General para el Control del Tabaco y presentar fauna nociva en las áreas de las cocinas, la Guardia Sanitaria, en operativo conjunto con la Fiscalía General del Estado durante la noche del viernes 22 de enero, suspendió los bares “Una Copa Nada + Arqueros” y “Chiringuito”, ubicados al sur de la ciudad de Aguascalientes.

El director de Regulación Sanitaria del Instituto de Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Octavio Jiménez Macías, informó que las irregularidades detectadas fueron suficientes para suspender las operaciones en ambos negocios, pues dijo, durante el actual periodo de contingencia sanitaria es importante extremar cuidados y hacer cumplir el ordenamiento de la autoridad de salud para frenar el contagio del Covid-19.

Informó que con la colocación de los sellos de suspensión a cada uno de los negocios, se dará inicio al proceso administrativo para evaluar la sanción económica a la que se harán acreedores y que pudiera alcanzar hasta las 500 UMAS.

Reiteró que se continuará con el llamado a los establecimientos no esenciales a que acaten y cumplan las disposiciones para el combate de la pandemia.