Crédito de gobierno estatal para vacunas anti-Covid se pagaría en 2022 | Newsweek México

En caso de que la logística del gobierno federal para la proveeduría y distribución de la vacuna contra el Covid-19 no sea suficiente para satisfacer las necesidades de la entidad, la administración estatal prevé la contratación de un crédito por 100 millones de pesos para la adquisición del fármaco de forma independiente con los laboratorios.

A decir del secretario general de gobierno estatal, Juan Manuel Flores Femat, el crédito quedaría saldado en el 2022, antes de que concluya el sexenio, evitando así heredar deuda a la siguiente administración.

“Se pagaría para el 2022, las tasas que nos están ofreciendo son muy competitivas, son tasas muy favorables que están ofreciendo para el crédito, aunque ojalá no lo tengamos que utilizar y el gobierno sepa reaccionar ante la pandemia. En cuanto sepamos que están disponibles las vacunas y que el gobierno federal no avanza con la velocidad que sería normal de acuerdo a la disponibilidad de las dosis, entonces el gobierno estatal entraría a la adquisición”.

El funcionario señaló que al tratarse de un crédito a corto plazo, no sería necesario que sea avalado por el Congreso del Estado, por lo que únicamente se les ha dado vista sobre la opción que tiene el gobierno para hacer frente al proceso de vacunación, una vez que se tenga en circulación el fármaco cuyos resultados eficaces estén científicamente comprobados.

“Los diputados nos dieron su aval para autorizar, no pasa por el Congreso, pero se les informa que se haría uso de una línea de crédito de corto plazo para el caso de que se tuvieran que adquirir vacunas, porque ya estamos viendo que la demanda es muy fuerte y probablemente el gobierno federal no tenga la capacidad, y nosotros no queremos estar como espectadores”.

Sobre el tema, el gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, se dijo desconfiado de que el gobierno federal pueda garantizar el abasto de la vacuna, por lo que desde este mes se comenzará a trabajar en la contratación del crédito con una institución bancaria que cuente con bajas tasas de interés.

“Vean ahorita el relajo que trae (el gobierno federal) con la vacuna de la influenza, nada más como ejemplo, hemos cerrado filas el IMSS e ISSSTE, pero no creo, por eso estamos planteando el compromiso, este mes, con algún banco que nos dé las mejores facilidades para tener una línea de crédito y tener el dinero de forma rápida”.

Por otra parte, el secretario general de gobierno señaló que tras la última reunión con las autoridades municipales, se acordó continuar implementando las medidas de restricción de la movilidad comunitaria establecidas en el Indicador Estatal Covid (IEC), sin incluir más recomendaciones extraordinarias para la próxima semana.

“Vamos a continuar con el IEC, se flexibilizó un poco el aforo y el horario que correspondería a un 30% de aforo y cerrar a las 10 de la noche, pero para buscar una recuperación económica se flexibilizaron ambas cosas, además de que parece que la población empieza a entender porque los aforos en antros y bares no llega al 50%”, comentó.

Únicamente destaca Asientos, en donde se continuará con la Ley Seca hasta el próximo 10 de diciembre, siendo el único municipio que implementará dicha medida.

Finalmente, Flores Femat informó que se desplegarán operativos sanitarios y de seguridad en centros comerciales, bancos y cajeros automáticos, con motivo de la entrega de aguinaldos, a fin de evitar aglomeraciones de personas y la comisión de delitos.

“Está el programa de traslado de valores, por parte de vigilancia en las secretarías estatal y municipal, además de que la Guardia Sanitaria implementará un operativo especial en los mercados, tianguis y centros comerciales, mientras que las autoridades municipales revisarán el resto de los giros”, finalizó.