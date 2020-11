Nevada dará resultados hasta el jueves: no se han contado todos los votos por correo | Newsweek México

Nevada no actualizará los resultados de la elección en ese estado sino hasta el próximo jueves, ya que miles de boletas enviadas por correo no han sido contabilizadas en ese disputado estado, señalaron funcionarios electorales.

La División Electoral del Departamento de Estado de Nevada señaló que las boletas enviadas por correo y recibidas el día de la elección, además de las boletas que lleguen por correo durante la próxima semana y las boletas provisionales, no habían sido contabilizadas hasta las primeras horas del miércoles.

La división añadió que, tras un día de contar todos los votos emitidos en persona y las boletas enviadas por correo y recibidas hasta el 2 de noviembre, no proporcionaría ninguna actualización de los resultados sino hasta las 9:00 hora local (11:00 hora de México) del próximo jueves.

La División Electoral de Nevada publicó esta mañana en sus redes sociales que: “Estas serán las últimas actualizaciones de los resultados de la elección hasta las 9:00 AM del 5 de noviembre. Esto es lo que se ha contado hasta ahora: todos los votos anticipados realizados en persona. Todas las boletas enviadas por correo hasta el 2 de noviembre. Esto es lo que falta por contar: boletas enviadas por correo y recibidas el día de la elección. Boletas enviadas por correo que se recibirán en el transcurso de la próxima semana. Boletas provisionales.

“Es difícil calcular las boletas pendientes en Nevada porque a cada votante se le envió una boleta por correo. Evidentemente, no todos votan”.

Jon Ralston, editor del diario The Nevada Independent también informó que aún faltaban por contabilizar “decenas de miles” de boletas enviadas por correo en el Condado de Clark, donde el candidato demócrata Joe Biden adelantaba al presidente Donald Trump por poco más de 60,000 votos al momento de escribir esta nota.

“Hasta ahora, estos votos han favorecido notablemente a los demócratas en una proporción de más de 2 a 1. Biden deberá tener un buen desempeño ahí”, añadió Ralston. “También están pendientes decenas de miles de boletas provisionales en el área urbana de Nevada, y algunas en las zonas rurales. Estoy menos seguro acerca de esa combinación, pero los votos enviados por correo desde Clark, si siguen el patrón anterior, podrían ser suficientes para Biden”.

Funcionarios electorales de Nevada señalan que no habrá más actualizaciones de los resultados sino hasta el jueves, mientras que el estado permanece muy dividido tras haberse contabilizado 86 por ciento de los votos calculados, de acuerdo con The New York Times.

Al momento de escribir esta nota, Biden iba adelante de Trump por menos de 8,000 y 0.5 puntos porcentuales en Nevada, un estado que Hillary Clinton ganó por 2.4 puntos y más de 27,000 votos en 2016.

Seis votos electorales están en juego en el estado de Nevada, pero dichos votos resultarán cruciales mientras otros estados indecisos aún están en la balanza. Hasta ahora, el ex vicepresidente y Trump mantienen una diferencia de tan solo 14 votos del colegio electoral, mientras que faltan aún por declarar los resultados en siete estados.

Publicado en cooperación con Newsweek / Published in cooperation with Newsweek