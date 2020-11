Murió Lázaro, el bebé que fue hallado en la morgue del IMSS | Newsweek México

Murió Lázaro, el bebé que nació de manera prematura y que los médicos de La Margarita lo dieron por muerto y lo mandaron a la morgue durante más de seis horas hasta que fue rescatado por su padre y personal de una funeraria.

Lázaro se encontraba desde octubre bajo atención médica integral en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del IMSS luchando por su vida.

El padre del menor, Santiago Albino Hernández, confirmó el deceso del bebé y dijo que ocurrió a las 13:00 horas.

Comentó que desde su nacimiento había presentado complicaciones de salud, por ello después de un mes internado falleció.

Hay que recordar que cuando Lázaro nació los médicos y enfermeras que atendieron el parto en el IMSS La Margarita del Seguro Social lo declararon muerto y lo enviaron a la morgue. Mientras que el Instituto declaró abierta una investigación para esclarecer el caso en cuestión, además el expediente era analizado por el Comité de Ética de la Oficina de Representación en Puebla.

Fue la noche del 21 de octubre cuando a través de redes sociales empezaron a circular videos donde se pudo observar a un bebé prematuro en un refrigerador del mortuorio del IMSS.

Posteriormente el Instituto reconoció que habían atendido un parto prematuro de un bebé de 23 semanas de gestación.

A través de un comunicado de prensa del instituto se informó que al momento de nacer se le realizó la valoración correspondiente y se le aplicaron los protocolos debidos por ser catalogado “prematuro extremo”, procedimiento tras el cual no presentó signos vitales, por lo que fue declarado muerto, hasta que su padre llegó a la morgue y se dio cuenta que respiraba por lo que pidió ayuda.

Tras conocer el caso, el gobernador Miguel Barbosa declaró que “el descuido en el IMSS de haber dado por muerto a un niño por cinco horas hasta que llegó el papá y tuvo acceso al cuartito y se encontró que el niño lloraba y ahorita está muy grave. Eso no lo podemos permitir, independientemente que no haya ocurrido este hecho en un hospital de los del sistema de nosotros, es un caso que no debe quedarse sin castigo”.

Con información de Diario Puntual