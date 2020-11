Conforman Frente de Mujeres por una Política con Perspectiva de Género en Baja California | Newsweek México

Rumbo al proceso electoral de 2021, se conformó el “Frente de Mujeres por una Agenda Política con Perspectiva de Género” que busca garantizar la inclusión de políticas públicas a favor de los derechos y el bienestar de las mujeres en las agendas políticas que se votarán el próximo año en Baja California.

Según un comunicado, se trata de un acuerdo entre mujeres que representan a partidos políticos y organizaciones civiles a nivel estatal, quienes se han comprometido a que, en caso de ser candidatas a puestos de elección popular, incluirán las necesidades de las mujeres en sus plataformas político-electorales.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, que se conmemora este miércoles 25 de noviembre, es que se suscribirá dicho compromiso que pretende influir en que las propuestas realmente beneficien a las mujeres del estado y sus familias.

El Frente de Mujeres considera que 2021 es una elección histórica, ya que por primera vez se elegirá a un gobernador o gobernadora, alcaldes y diputados locales y federales, con una perspectiva de equidad de género.

Quienes sean electos tendrán la responsabilidad de abatir los delitos que se cometen contra las mujeres y niñas, como corrupción de menores, trata de personas, feminicidios, homicidios de mujeres y violaciones, “mismos que el gobierno actual ha hecho nada o muy poco por erradicar”, detalla el comunicado.

Ha trascendido que en el padrón electoral del estado hay alrededor de un millón 400 mil mujeres, quienes ejercerán el derecho de decidir los destinos de nuestro estado, y la calidad de la representación que Baja California tendrá en la Cámara de Diputados.

Debido a las restricciones sanitarias del COVID-19, la reunión será mixta y habrá integrantes del Frente de Mujeres que lo tomarán de forma virtual y otras de manera presencial, tomando en cuenta a mujeres que han ostentado altos niveles dentro de la política, desde ex funcionarias, una alcaldesa, ex diputadas, ex regidoras, ex candidatas y representantes de organismos de la sociedad civil.

El boletín detalla que son alrededor de 27 mujeres bajacalifornianas las que integran el Frente.

En la conformación del grupo se contemplan temas como seguridad, justicia, economía, desarrollo, salud, bienestar, protección de la familia, entre otras cosas, pidiendo, por ejemplo, un presupuesto óptimo para el funcionamiento del Centro de Justicia para Mujeres de Baja California.

Por el Partido Revolucionario Institucional participan la ex alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes González, la ex diputada federal, Mayra Robles Aguirre, la ex diputada local, Miriam Ayón Castro, la ex regidora Martha Rubio Ponce, la ex regidora Rosa Aurora Martínez Herrera, la secretaria del Comité Directivo Estatal, Guadalupe Gutiérrez Fregoso, la ex diputada federal, Franciscana Krauss Velarde, la regidora Edna Mireya Pérez Corona, la ex diputada federal Virginia Martínez, la ex regidora Adriana Lencionni Ramonetti, la ex regidora Guillermina Calvo Romero, la ex regidora Frikzia Ibeth Flores Martínez, la ex regidora Julieta Aguilera Castro, la secretaria general del Comité Directivo Municipal en Tijuana, Dulce Janeth Valdez Valerio, la ex delegada municipal Adriana Padilla Mendoza, la ex candidata a diputada Ana Erika Santana y la ex dirigente de Mujeres, Yadira Ojeda.

Mientras que por el PAN firman la senadora Gina Cruz Blackledge, la ex diputada local Rosalba López Regalado, la ex diputada federal María Luisa Sánchez Meza, la ex diputada Lizbeth Mata Lozano, la ex regidora Claudia Ramos Hernández, la ex regidora Claudia Ramírez Quintero, la diputada local Eva María Vázquez y la ex legisladora de Baja California, Gloria Loza, la ex regidora, Elvia Rangel, las regidoras Ivonne Patrón y Brenda Valenzuela.

También forma parte de este organismo Alicia Cervantes Secretaria General del CDE del PRD; además de Reyna Ramírez, coordinadora de Promoción Política de la Mujer por el Partido de Baja California (PBC), Esperanza Rodríguez Gonzales, titular de Mujeres en Movimiento, dentro del Partido Movimiento Ciudadano (MC) y Patricia Villanueva, secretaria de Asuntos de Gobierno al interior del Partido de la Revolución Democrática.

En representación de los organismos civiles, firmará la ex presidenta del Instituto Municipal de la Mujer de Tijuana, Liliana Sevilla Rosas, concluyó el comunicado.