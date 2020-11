Aumenta IMSS 51 camas para la atención de pacientes de Covid-19 en Aguascalientes | Newsweek México

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes habilitó 51 camas en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 2 y No. 3, mismas que se suman a las 328 existentes llegando a 379 camas en esta Representación, para la atención exclusiva de pacientes graves o muy graves por contagio del virus Sars-Cov2.

El responsable de las Prestaciones Médicas, José de Jesús Chávez Martínez, aseguró que este incremento continuará conforme el comportamiento de la incidencia de contagios y precisó que el 44% de las camas para atender COVID-19 en el IMSS se encuentran disponibles; todas con el personal y el equipamiento que ordenan las normas, por lo que añadió:

“Aguascalientes experimenta uno de los momentos de mayor incidencia de casos confirmados de COVID-19, por lo que esta Representación habilitó con oportunidad, 51 camas que se suman a las existentes. Este proceso incluye ventiladores en el porcentaje indicado, personal médico, medicamentos e insumos”.

En el mismo sentido, informó que la ocupación máxima de camas durante la emergencia sanitaria en el IMSS en esta entidad, no ha superado el 65%, derivado de la coordinación y trabajo en equipo que realizan los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 1, No. 2 y No. 3.

“Los tres hospitales del Instituto trabajan de forma coordinada para solventar las demandas de atención que reciben: intercambian insumos, personal, camas, tecnología y lo necesario para atender al 100 por ciento, a la totalidad de los pacientes”, aseveró.

De las 51 camas en comento: 25 se destinaron al HGZ No. 2 (híbrido) y el resto al HGZ No. 3 (de transición); en donde se cuenta con un área aislada para la recepción, estabilización y envío a los Hospitales No. 1 o No. 2, de los pacientes con enfermedades respiratorias que ahí se presentan.

Chávez Martínez señaló que los tres hospitales realizan diariamente compras de medicamentos por paciente específico, en tanto la Coordinación de Abasto hace lo propio, en volúmenes idénticos a la disponibilidad de la proveeduría.

Dichas compras se suman a los suministros que arriban de manera regular a esta Oficina de Representación, enviados por el Nivel Central, así como apoyos gestionados entre Representaciones de todo el país.

El funcionario afirmó que con estos tres mecanismos de abasto de insumos -compras por paciente específico, compras locales con recursos propios e intercambio de apoyos con otras Representaciones-, se han logrado suministrar los tratamientos completos a la totalidad de los pacientes, sin excepción.

Finalmente, exhortó a la población a no salir de casa si la actividad no es esencial. Mantener sana distancia y uso de cubrebocas incluso dentro de casa, así como lavado de manos y limpieza de objetos de uso personal.