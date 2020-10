Suspende Fiscalía búsqueda de desaparecidos en pozo; colectivos piden reanudar | Newsweek México

Después de tres horas de evaluar las condiciones del pozo de más de 50 metros aledaño al velódromo Bicentenario del Complejo Tres Centurias para realizar acciones de búsqueda de restos de personas desaparecidas, elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Bomberos determinaron suspender los trabajos, luego de que se detectaron altas cantidades de gases que podrían poner en riesgo la integridad de los rescatistas.

Pasadas las 12:00 p.m., el agente del ministerio público de la Fiscalía Especializada en Desaparición y Localización de Personas, Héctor Navarro, informó que luego de ingresar un explosímetro de la empresa Veolia Aguascalientes, se detectaron altas concentraciones de monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno, a pesar de que el sitio estuvo ventilándose por más de 24 horas, por lo cual se corría un riesgo importante para los elementos de bomberos, a pesar de que estos ya estaban preparados para iniciar el descenso con arneses y equipos de seguridad.

“A esa profundidad hay una gran cantidad de gases que hacen prácticamente imposible hacer el descenso por parte de Protección Civil y Bomberos porque son gases demasiado tóxicos”.

Además de dicho dispositivo, se descendió una cámara especializada de visión de 360 grados al fondo del pozo, con el que se pudo observar en tiempo real lo que se encontraba al interior del lugar.

De acuerdo al perito especializado en fosas clandestinas de la Fiscalía General del Estado, Francisco Chávez Aldana, al revisar las imágenes de la cámara no se pudieron observar indicios de restos óseos, logrando ubicar sólo basura y residuos sólidos.

“Por medio de una cámara especializada se realizó un rastreo, ubicando una gran cantidad de basura como vidrios, plásticos, metal, llantas, sin embargo no existía ningún indicio que pudiera arrojar algún indicio de algún resto óseo; vimos una bolsa negra del tamaño de un cuerpo, de 1.70 metros por 85 centímetros, procedimos a realizar el retiro de esa bolsa y ver el contenido, pero no logramos ubicar ningún indicio osteológico que nos dé la pauta para la búsqueda de mayores indicios, había prácticamente material terroso, lodo y piedras”.

En la revisión sólo se ubicó una bolsa negra del tamaño de una persona, pero al revisarlo de forma superficial se observó que contenía tierra, por lo que se determinó dar por suspendida la búsqueda en el sitio.

“Por el momento se suspende la búsqueda, sin embargo no va a concluir la carpeta de investigación, simplemente se suspende la búsqueda porque no pueden descender compañeros para realizar la búsqueda física”.

Colectivos y familiares se oponen a cancelación de búsqueda en el pozo

Tras ser informados de la resolución, los familiares de personas desaparecidas y los integrantes del Colectivo “Buscando personas, verdad y justicia” y del Observatorio de Violencia Social y de Género (OVSG) se pronunciaron a favor de que las acciones de búsqueda en el pozo se puedan reanudar, una vez que el lugar sea ventilado y las condiciones sean óptimas para realizar el descenso de los rescatistas.

Sin embargo, mencionaron que no se les indicó alguna fecha para reanudar la búsqueda en el sitio, señaló la integrante del observatorio, Mariana Ávila Montejano.

“Estamos de acuerdo en que por hoy se suspendan las acciones pero que se encuentren las maneras para sacar lo que hay en el fondo de la noria, sin poner en riesgo a nadie, pero aclarar que sólo se suspende, nosotras no vamos a permitir que se concluya la búsqueda sin retirar lo que se encuentre en la noria y sin las bitácoras de cómo fue utilizado este espacio en los últimos 10 años y el croquis superficial de hasta donde se conduce o si tiene otro tipo de venas este lugar”, resaltó.

Posterior a la notificación a los familiares, los bomberos comenzaron a despojarse de los arneses y los trajes de protección para cambiarse, al tiempo que el resto de los elementos ministeriales y de seguridad comenzaban a alejarse del lugar.

Finalmente, alrededor de la 1:00 p.m. el pozo fue cubierto nuevamente por la estructura de acero que había sido retirada para ventilar el sitio, quedando aún bajo cerco de seguridad y vigilancia policíaca.

“Tenemos que checar cuándo se reanudará y eso nos lo va a decir el cuerpo de bomberos conforme a la información que les arroje el estudio de hoy, no vamos a dejar que no se les dé la información a las familias, porque si aceptamos que se concluya la investigación es negar el acceso a la verdad y la certidumbre, entonces no lo vamos a aceptar aunque la postura de las autoridades sea esa”, concluyó la activista.