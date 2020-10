Opinión | El INE cumple 30 años | Newsweek México

La vida institucional del IFE/INE es coherente con el pensamiento de Deleuze: “pensar es crear y crear es resistir”. El pensamiento es creación, tiene sus formas productivas: Técnica, Ciencia, Cultura, Filosofía, Política, Derecho…, cada producción del intelecto funda sus medios específicos, impulsos, semántica, morfología, sensaciones, conceptos, funciones… Esta es la base con la que realiza la creación de nuevas posibilidades de la vida compartida. El 11 de octubre de hace 30 años el Instituto Federal Electoral nace y predice un cambio sustantivo de orientación en el régimen de elecciones, una disruptiva transición a la democracia procedimental que atraviesa desde la célula básica de la organización electoral, el procesamiento de la voluntad de elegir, hasta la producción de gobiernos. Es la imagen del pensamiento político, tenemos obligación ética y legal, un compromiso moral con la Patria de cuidar y robustecer; no importan las voces que en el ejercicio del poder olvidan fácilmente las reglas del juego político, les pasa desapercibida la mecánica del cambio.

“Pensar es crear, crear es resistir”. Nuestra institución en sus 30 años ha sido resistencia: a la abyección y la imbecilidad de la posverdad; al discurso ocurrente y su zafia parodia; resistencia al mismo procedimiento electoral que agota su calidad cuando se interpreta desde las ideologías. El procedimiento electoral es obra de las y los mexicanos, ha nacido del diálogo, se ha realizado por etapas, ha creado reglas del juego político, tiene reconocimiento internacional, nuestra Nación ha dado ejemplo de los cómos para comicios técnicamente sólidos, civilizados, coherentes, lúcidos, fundado en principios éticos. El pensamiento es llanamente política, la razón es simple, confronta significaciones dominantes, valores en boga, poderes vigentes, intereses, incluye al pueblo y sus clases sociales. De las tres décadas que ha vivido esta institución, no hace una historia de las morales políticas, el INE impulsa los comportamientos reflejados y pensados para transitar a una mejor forma de vivir en colectivo, habla de sí, por sí mismo, mediante el cuidado y atención de 216 elecciones a lo largo y ancho del país, más dos que realizará el día 18 de este mes, de ellas 20 en el Estado de Aguascalientes.

Convoca a elecciones para junio de 2021 con un listado electoral de 95 millones de ciudadanas y ciudadanos, más de 165 mil casillas, para elegir 21,368 cargos de elección popular. Estudia, planea, presupuesta, las luchas por el poder público, se adelanta al juego de lo verdadero y lo falso, constituye adecuaciones políticas. La verdad no la adecua con su objeto, ha ido más allá, piensa con cuidado, atiende las nuevas experiencias, ha perfeccionado su proceso de poder-saber, como sumario de experiencias posibles. El INE no solo ve lo que pasa, no se resigna, considera lo que sostiene y hace pasar lo que debe pasar en honor a la norma. Su ecuación es simple: ¡Sí, siempre y cuando no!

Más allá del procedimiento electoral, el INE ha resistido reformas electorales que le han asignado innumerables actividades, como cargar en su presupuesto el financiamiento público a los partidos políticos; en su resistencia por vía de Estrategia Nacional de Cultura Cívica, ha provocado un des-alejamiento, una vacuna para la vida cotidiana sin daños por las guerras dialécticas que imponen doctrinas e ideologías, busca educar en la virtud; ha resistido los odios inexplicables, posibilitando que la ciudadanía se acerque a otros en su movimiento propio, para ayudarles a ser más ellos mismos; iguales en derechos, deberes y dignidad para convivir en ciudadanía; ha resistido falsas seguridades, convoca para actuar conjuntamente; resiste la virtualidad de estar hiperconectados, hace un llamado a no fragmentarnos, dificulta resolver los problemas que afectan a todos. El INE hace honor al mandato constitucional de cuidar y preservar el derecho que tiene todo mexicano de votar y ser votado.

Saludo a Otto Granados Roldan, Gobernador del Estado en los primeros años del Instituto, en ese mérito el Estado, mediante agudeza jurídica y voluntad política, fue arcilla de aportaciones normativas serias, trascendentes, que hoy han causado Estado: el Sistema Nacional de Elecciones ensayó mediante un convenio entre el IFE y el Gobierno del Estado, la Junta Local Ejecutiva presidió la Comisión Estatal Electoral; así mismo, experimentó el financiamiento público a los partidos políticos, mediante una presupuesto a consideración de la CEE para su distribución legal entre las fuerzas políticas; la oficialía electoral también probó escena con la creación de la figura de Actuario Electoral; el conteo rápido asomó la cara por vía de radio universidad autónoma; la cadena de custodia sentó reales con el apoyo del parque automotriz del Gobierno del Estado para otorgar asistencia electoral a funcionarios de Mesas Directivas de Casilla…, entre otros. Ahora México es ejemplo del procedimiento electoral en el mundo, lo prueba cientos de misiones internacionales para estudiar el tema.

El INE construye un nosotros que habita nuestra casa, México.