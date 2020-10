Difiere fiscal estatal de antigüedad de operación de narcolaboratorio de crystal | Newsweek México

Luego de que el secretario de Seguridad Pública Estatal, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, señaló que el narcolaboratorio de crystal que fue detectado y reventado con más de 300 kilogramos de droga sintética en la comunidad de San José de la Ordeña –al oriente del municipio de Aguascalientes- (https://bit.ly/34qQ6ij) podría haber estado operando desde hace más de cinco años, el fiscal general del Estado, Jesús Figueroa Ortega, difirió de la estimación y mencionó que la antigüedad pudo haber sido menor.

Lo anterior, al señalar que tras el análisis de los indicios encontrados en el lugar, la operación del narcolaboratorio pudo haber si más reciente, a pesar de que su ubicación era estratégica para realizar la producción del narcótico de manera clandestina y sin causar señales de su presencia a la población.

“La perspectiva que yo tengo es de un lugar que, dice el secretario de Seguridad que pudo haber estado muchos años ahí, yo no puedo asegurar eso, yo lo que creo es que es un punto estratégico muy bueno para pasar desapercibido, estaba en un lugar que, incluso si pasan por la terracería no se logra ver por las características de la vegetación, yo no creo que tuviera tanto tiempo, pero no quiero contradecir al secretario”.

Al respecto, refirió que no existían denuncias ni reportes de vecinos de comunidades aledañas, sino que fueron las labores de inteligencia de las corporaciones de seguridad las que lograron ubicar el lugar.

“No había movimiento, no teníamos reportes de vecinos, la fiscalía ha hecho una investigación en relación a los puntos colindantes con este lugar y no había reportes de nada, o sea pasó desapercibido para todo mundo, lo que tiene que preocuparnos y alarmarnos”, comentó.

Figueroa Ortega añadió que la mayor parte de la investigación está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a la cantidad de droga que fue asegurada, y por parte de la fiscalía estatal la competencia corresponde a la situación jurídica del hombre de 47 años de edad, originario del estado de Michoacán, que fue detenido en el operativo.

“Está sujeto a prueba, yo no pudo dictarle una sentencia, no puedo decir que sea o no responsable, pero está llevando una investigación y si no tiene nada qué ver en el tema, va a quedar en libertad, pero si hay indicios de que estaba en el lugar y que tenía conocimiento de lo que se hacía ahí va a seguir sujeto a proceso”.

Por lo pronto, comentó que no existen indicios de que en la entidad pudieran haber más narcolaboratorios, a pesar de que se han incrementado los cateos en domicilios de colonias y comunidades de Aguascalientes, en los que se han encontrado drogas y armas de fuego, principalmente.

“Al menos yo no tengo indicios de más narcolaboratorios en el estado, como saben, en esta ocasión fue una corporación policíaca ajena a la fiscalía la que dio con él, incluso no tenía conocimiento de que estuviera operando el narcolaboratorio ahí y nos da mucho gusto de que se haya desmantelado”.

Por último, el fiscal general de Aguascalientes subrayó que el crystal sigue ganando terreno en el mercado de las drogas, ya que es el narcótico más asegurado en los operativos de seguridad en la entidad, principalmente por su nivel de adicción, tanto a nivel nacional e internacional.

En este sentido, advirtió la existencia de otro tipo de drogas que están incursionando en Estados Unidos y en las entidades del norte de México, como el fentanilo, que en los próximos años podrían llegar a Aguascalientes.

“Ahorita el clorhidrato de metanfetamina está pasando a una segunda generación y está pasando el fentanilo en una droga más potente y de más acceso a la población norteamericana y por supuesto que se corre el riesgo porque ya tenemos detectados algunos estados del norte como Chihuahua, Sonora, Baja California, en donde se está comercializando fentanilo, y el día que llegue a Aguascalientes nos vamos a dar cuenta porque habrá más muertes de consumidores”, concluyó.