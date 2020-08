Canadá "se aprovecha" de EU, dice Trump y anuncia aranceles del 10 % al aluminio | Newsweek México

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el jueves que impondrá nuevamente aranceles de 10% al aluminio canadiense a partir del 16 de agosto, con el argumento de que Canadá “se aprovecha” de Estados Unidos.

Con la condición de que Canadá “no inunde nuestro país con sus exportaciones y no destruya todos nuestros empleos en el sector del aluminio”, el gobierno de Estados Unidos levantó aranceles, dijo Trump en un discurso en una fábrica de máquinas lavarropas en Ohio.

Pero “los productores canadienses de aluminio rompieron ese compromiso”, afirmó.

Trump anunció su decisión “que defiende a la industria estadounidense reimponiendo aranceles al aluminio de Canadá. Canadá se aprovecha de nosotros, como siempre”, expresó.

El pasado primero de julio entró en vigor el TMEC, el nuevo tratado de libre comercio de América del Norte que reemplazó al TLCAN.

Los aranceles, que entrarán en vigencia el 16 de agosto, son una respuesta a lo que Washington califica como una “disparada” en las importaciones de aluminio desde Canadá el año pasado, que “amenaza con perjudicar a la producción doméstica” de ese elemento.

Según el texto de la proclamación presidencial, las importaciones de aluminio canadiense entre junio de 2019 y mayo de 2020 aumentaron 87% con relación a los 12 meses anteriores.

“Decidí que las medidas acordadas con Canadá no son suficientemente eficaces para remediar la amenaza que las importaciones de aluminio desde Canadá suponen para nuestra seguridad nacional”, escribió el mandatario.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo que en respuesta a los aranceles “Canadá impondrá contramedidas que incluirán aranceles de represalia dólar por dólar. Siempre defenderemos a nuestros trabajadores de aluminio. Lo hicimos en 2018 y ahora los defenderemos nuevamente”.

In response to the American tariffs announced today, Canada will impose countermeasures that will include dollar-for-dollar retaliatory tariffs. We will always stand up for our aluminum workers. We did so in 2018 and we will stand up for them again now. https://t.co/gYH0ziOVM4

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 6, 2020