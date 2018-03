Joven armado mata a dos personas en el campus de la Universidad Central de Michigan

Dos personas fueron asesinadas este viernes en el campus de la Universidad Central de Michigan, reportó la policía estatal.

Eric Davis Jr, un joven de 19 años fue identificado por las autoridades como el responsable de los hechos, informó la policía de Michigan en una conferencia de prensa.

Los dos fallecidos no son estudiantes y la policía cree que los hechos son parte de una disputa familiar.

“El campus está cerrado, pues el sospechoso aún está libre”, agregó la casa de estudios horas después de ocurrido el hecho.

UPDATE 10:23 a.m.: The suspect is a 19-year-old black male who is approx. 5 foot 9 inches tall. He is wearing mustard yellow jeans and a blue hoodie. He may have taken off the blue hoodie. He is considered armed & dangerous. If you see the suspect, do not approach him. Call 911.

— City of Mt. Pleasant (@MtPleasantMI) March 2, 2018