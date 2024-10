Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik y Niall Horan emitieron una declaración tras la muerte de Liam Payne, su excompañero de banda en One Direction.

“Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con el tiempo, y cuando todos puedan, habrá más que decir. Pero por ahora nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien amábamos mucho”, publicaron los miembros de One Direction en Instagram.

“Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto a nosotros. Lo echaremos mucho de menos. Te queremos, Liam. – Louis, Zayn, Niall y Harry”.

Liam Payne, de 31 años, cayó desde el tercer piso de su habitación de hotel en Buenos Aires, Argentina, el 16 de octubre pasado, según confirmó el personal de la estación de policía 14B. El cantante había estado en Buenos Aires para asistir al concierto de Horan.

El informe preliminar reveló que el cuerpo presentaba 25 heridas, con “hemorragia interna y externa” y que la muerte se produjo “a causa de la caída”.

Debido a la posición en la que quedó, dedujeron que “Payne no adoptó una postura refleja para protegerse y que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”.

LA FISCALÍA INVESTIGA EL CASO DE LIAM PAYNE COMO “MUERTE DUDOSA”

La fiscalía investiga el caso como “muerte dudosa”, aunque “todo hace indicar que el músico se encontraba a solas cuando ocurrió la caída y atravesando algún tipo de brote producto del abuso de sustancias”, indicó el informe.

El miércoles por la tarde, las autoridades recibieron una llamada a las 5:04 p.m. del gerente del hotel, quien dijo que Payne estaba actuando agresivamente y podría haber estado bajo la influencia de drogas o alcohol. Los socorristas de la estación de policía 14B y el sistema de atención médica de emergencia llegaron para encontrar el cuerpo de Payne en el patio interno del hotel CasaSur.

Sobre la muerte del cantante de One Direction, Louis Tomlinson escribió: “Me siento muy afortunado de haberte tenido en mi vida, pero me cuesta mucho aceptar la idea de decir adiós. Estoy muy agradecido de que nos hayamos vuelto aún más cercanos desde que nos separamos de la banda, de hablar por teléfono durante horas; recordar todos los miles de recuerdos maravillosos que tuvimos juntos es un lujo que pensé que tendría de por vida. Me hubiera encantado compartir el escenario contigo de nuevo, pero no

pudo ser”.

Zayn Malik: “Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato que yo, eras testarudo y no te importaba decirle a la gente cuando estaba equivocada. Aunque chocamos algunas veces por esto, siempre te respeté en secreto por eso. En cuanto a la música, Liam, tú eras el más calificado en todos

los sentidos. No sabía nada al respecto. No puedo explicarte lo que daría por darte un último abrazo y despedirme de ti como es debido y decirte que te amé y te respeté profundamente”.

LOS EXMIEMBROS DE ONE DIRECTION SE DICEN “DEVASTADOS POR LA MUERTE DE LIAM”

Harry Styles: “Estoy realmente devastado por el fallecimiento de Liam. Su mayor alegría era hacer felices a otras personas y era un honor estar a su lado mientras lo hacía. Liam vivió con una actitud abierta, con el corazón en la mano, con una energía contagiosa para la vida. Era cálido, comprensivo e increíblemente cariñoso. Los años que pasamos juntos siempre serán parte de los años más preciados de mi vida. Siempre te extrañaré, mi querido amigo”

Niall Horan: “Pudimos vivir juntos nuestros sueños más locos y atesoraré cada momento que pasamos por siempre. El vínculo y la amistad que teníamos no se dan a menudo en la vida. Me siento muy afortunado de haberlo visto recientemente. Lamentablemente, no sabía que después de despedirme de él y abrazarlo esa noche, le diría adiós para siempre. Es desgarrador. Gracias por todo, Payno.”

Los paramédicos confirmaron la muerte de Payne poco después de llegar a las 5:11 p.m. Un fiscal y las autoridades locales están investigando la causa de la muerte del cantante con la ayuda de la policía de la ciudad.

El padre del músico británico Liam Payne arribó este viernes 18 de octubre a Buenos Aires en medio de la conmoción en el mundo del espectáculo por el fallecimiento del ex One Direction.

Geoff Payne “llegó a Buenos Aires a las 06H00 AM” (09H00 GMT), dijo a la AFP una fuente policial que pidió reserva de identidad. Su cuerpo sigue en la morgue de la capital argentina mientras restan conocer los resultados de las pericias toxicológicas. N

