Transportistas piden al gobernador de Puebla, Sergio Salomón, el aumento al pasaje, debido a que existe un incremento en el costo del combustible, las refacciones, así como con la inversión en la tecnología (GPS).

José Luis Barrientos Sánchez, del Movimiento Empresarial Transportista “MeTPue“, mediante un mensaje, aseguró que muchos operadores del transporte público, han salido de circulación por la falta de dinero para poder invertirle a su unidad.

Justificó que existen poblanos que dependen del transporte, que es el operador, los talacheros, las señoras que venden comida a los trabajadores del transporte, los que asean las unidades, el mecánico, etc.

“Hoy la verdad ya no alcanza la tarifa que tenemos hoy, es por ello que te pido el apoyo y comprensión… (…) en primera no nos abandones y te acuerdes cuando entramos en terracería donde se desgasta la llanta o que asaltaran a nuestro operador, porque no había luz o seguridad. Sin embargo, te prestamos el servicio… apoya al transportista tradicional”, concluyó.

Descartó Movilidad pacto con transportistas para el aumento al pasaje

El titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte del Estado de Puebla, Omar Álvarez Arronte negó haber fijado una reunión con transportistas, para abordar el tema del aumento al pasaje, además, dio a conocer que Banorte no tenía conocimiento de las anomalías que ajustadores de seguros para transporte público cometían, para evitar sus responsabilidades en cubrir daños.

“No hay ninguna reunión, la Secretaría de Movilidad no ha convocado a ninguna reunión y menos, para el tema del incremento de tarifa, esto lo hacen porque cada seis años era una costumbre presionar, para que se les entregara número de concesiones y determinados incrementos, ya se les explicó que no hay, se les dio el incremento en el 2021 con la pandemia, y punto”, dijo.

Omar Álvarez Arronte comentó que no se ha pactado algún tipo de aumento al costo del pasaje, y la petición de los transportistas ya ha sido aclarada y negada.

“Hay otros apoyos que se les ha dado el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad, y en el pago de sus derechos las licencias, las capacitaciones, pero por el momento, no hay incremento de tarifa, ya lo precisó en su momento el señor gobernador, y nosotros si se los hemos comunicado”, declaró.

Asimismo, reveló que Banorte no tenía conocimiento de las anomalías que ajustadores de seguros para transporte público en Puebla cometían, para deslindarse de cubrir los gastos de un incidente, por ello, al aclararse, el trato se mantendrá.

“Habían sido recurrentes que no atendían por parte del ajustador el tema de los pases médicos, entonces se les había notificado si seguían con esas incidencias no íbamos a aceptar ya las pólizas, inmediatamente nos buscó el representante, el gerente de los seguros, ellos no tenían conocimiento”, dijo.

Alejandro Armenta condicionó aumento sólo si hay modernización del transporte público

El gobernador electo, Alejandro Armenta Mier no descarta el incremento a la tarifa del transporte público durante su administración, pero antes que eso ocurra está comprometido a que se cumpla con la modernización de las unidades.

Para esto, Alejandro Armenta Mier dijo que mantiene pláticas con los transportistas, pero antes de tomar cualquier decisión, primero buscará que se cumpla con el acuerdo que se firmó entre concesionarios y el ex gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, y por el cual se elevó a 8.50 el pasaje.

“Voy a seguir hablando con los transportistas, en el mes siguiente a la elección, vamos a retomarlas, Luis Miguel Barbosa les autorizó un incremento considerable, ese consideraba mejoras, hay que valorar, hay que evaluar objetivamente, no descarto nada, pero antes de pensar en un aumento, hay que pensar en cómo el Gobierno del Estado y gobiernos municipales vamos a poyar en la modernización del transporte”.

Alejandro Armenta Mier, precisó que su objetivo es llegar al 2030 con un estado con mayor número de unidades de transporte con “motores eléctricos”.

El morenista informó que dentro del tema de movilidad, está trabajando en la estrategia que involucra la circulación de los mototaxis, taxis municipales, analizando y estudiando el tema de las rutas, así como la circulación del transporte irregular.

Adelantó que cada decisión que se tome, se hará sin prejuicios, pero si con el objetivo claro de “ponerle orden al tema del transporte”, aprovechando la consolidación de la Línea 4.

“El tema del transporte es muy complejo, es una sábana muy delgada donde todos la jalan para su lado, el Gobierno debe ampliar la sábana y hacer justicia”.

