Tijuana, B.C.- El regreso a clases en todos los grupos y escuelas a nivel estatal está programado para el 13 de septiembre, siempre que los docentes reciban el pago completo del adeudo que el gobierno de Baja California tiene con ellos.

Marco Antonio Pacheco, titular de la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Baja California, informó que a la fecha solo están en clases el 45 por ciento de las escuelas; alrededor de 1,000 escuelas de etapa básica siguen sin recibir a sus alumnos, la mitad pertenece a Tijuana.

“Según la promesa de la gobernadora, las clases podrían restablecerse el 13 de septiembre, depende qué resuelvan… La semana pasada se comprometieron a generar una nómina para pagarle a los maestros todo su retroactivo y solo salió el 50%. No cumplió con la promesa”, indicó el coordinador de la CNTE.

Se dijo confiado en que el 13 de septiembre se les hará el pago pendiente, sin embargo, de no ser así, Pacheco aseguró que las consecuencias serán responsabilidad del gobierno del Estado, y no habrá regreso a las aulas.

El líder sindical refirió que están en platicas con padres de familia para explicarles el porque siguen sin volver a clases, y estos se han visto atentos a apoyarlos.

“Nosotros ya nos empezamos a reunir con los padres de familia, ellos están dispuestos a ir a apoyar las manifestaciones si son convocados. Ojalá sí se pague sino el paro va a continuar”, sentenció.

Por otra parte, opinó que los dichos por parte del gobierno, sobre que este ciclo ya no habrá docentes interinos generará el desempleo de casi 4,000 profesores y dejará a cientos de alumnos sin un docente frente al grupo.

La falta de pago la confirmó María Virginia Pimentel Muñoz, coordinadora del Sindicato Estatal de Trabajadores de la Educación (SETE), región Tijuana, quién se encuentra en un plantón junto a decenas de maestros, en las instalaciones de la Secretaría de Educación, delegación Tijuana.

“Nos pagaron una parte del retroactivo, no completo. No viene en nuestra quincena el aumento salarial, es decir, nos siguen debiendo el aumento salarial en nuestro cheque de la quincena, la compensación única no viene reflejado el aumento salarial, entonces, todavía nos faltan esos pagos”.

Y añadió, “Aparte, a los jubilados quedó que el 30 de septiembre, y en cuanto a interinos se pagó solo una parte de interinos, todavía hay mucha gente que les adeudan un año, seis meses, un año y medio, y puede que hasta 5 años, también”.

Los interinos que recibieron su pago el viernes 30 de agosto, acudieron al área de aclaración de pago y confirmaron que aún les deben el aguinaldo histórico, bonos, primas vacacionales, y hace un año que no están pagando nada.

Tan solo del SETE, incluyendo maestros interinos, hay cerca de 600 docentes afectados por falta de pago.

La representante sindical en Tijuana, compartió que, una vez que se les indique qué conceptos les deben a los docentes interinos, se revisará uno a uno los maestros, para constatar quienes tienen pago completo y quienes siguen con adeudo.

Explicó que el responsable de la falta de pagos es el Estado y no la Federación, ya que esta última entregó el recurso el 30 de junio para el pago del retroactivo de todos los docentes, y el gobierno estatal sigue sin pagar.

El plantón estará en las oficinas de la delegación Tijuana de la Secretaría de Educación, hasta que les cumplan los puntos solicitados. N