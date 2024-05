La periodista Zhang Zhan, de 40 años, fue liberada después de cuatro años en la cárcel por documentar los primeros días de la pandemia de covid-19 en Wuhan, ciudad en China y epicentro del brote, según un video publicado por Reporteros sin Fronteras (RSF). Esta organización acusa que la comunicóloga era objeto de una fuerte vigilancia y que su libertad “era muy limitada”.

La también exabogada china viajó a Wuhan, en febrero de 2020, para informar el caos del virus SARS-CoV-2. Ahí cuestionó la gestión del brote por parte de las autoridades en videos realizados con su celular. Por su ejercicio periodístico, fue detenida en mayo de 2020 y condenada a siete meses y después a cuatro años de cárcel por “provocar peleas y problemas”. Una acusación usada habitualmente para acallar la disidencia.

Aunque su liberación estaba prevista para el 13 de mayo, la falta de información sobre su paradero había hecho sospechar a activistas y oenegés que todavía estaba detenida. Sin embargo, en un corto video publicado este miércoles 22 de mayo por RSF, Zhang Zhan, quien viste pijama y trae el pelo corto, confirmó su emancipación.

“La policía me liberó de la cárcel a las cinco de la mañana del 13 de mayo y me mandó a casa de mi hermano mayor en Shanghái. Gracias a todos por su ayuda y preocupación, les deseo lo mejor (…) No hay mucho más que pueda decir”, afirma con voz baja y titubeante.