El nuevo álbum de Taylor Swift, el cual llevará por nombre The Tortured Poets Department, está a unas horas de su lanzamiento este viernes 19 de abril. Por ello se ha lanzado una lista de horarios para que cada fan de la cantante ubique la hora en que está disponible el material discográfico en las distintas plataformas de música. A continuación de te presentamos los horarios para Latinoamérica.

The Tortured Poets Department (abreviado a Tortured Poets) es el undécimo álbum de estudio de la cantante y compositora estadounidense Taylor Swift. Su lanzamiento está programado a través de Republic Records. Swift escribió el álbum con los productores Jack Antonoff y Aaron Dessner.

Swift anunció el álbum en la 66a edición de los Premios Grammy el 4 de febrero de 2024, después de ganar el premio al Mejor Álbum Vocal Pop por su décimo álbum de estudio, Midnights (2022). Ella concibió The Tortured Poets Department poco después de terminar Midnights.

THE TORTURED POETS DEPARTMENT, EL ÁLBUM 11 DE TAYLOR SWIFT

Con un concepto diseñado después de las cinco etapas del dolor, The Tortured Poets Department es el autoproclamado álbum “Lifeline” de Taylor Swift. Consta de dieciséis canciones, con colaboraciones con el rapero estadounidense Post Malone y la banda inglesa de indie rock Florence and the Machine. Las ediciones físicas del álbum incluyen pistas adicionales.

El arte de la portada, fotografía de la fotógrafa estadounidense Beth Garrabrant, es una imagen de glamour en blanco y negro de Swift acostada en una cama con lencería negra: un top transparente y pantalones cortos de cintura alta de las marcas de moda The Row e Yves Saint Laurent.

Tanto la obra de arte como el título fueron parodiados por numerosas marcas, organizaciones, equipos deportivos y franquicias, e inspiraron numerosos memes. El álbum tendrá cuatro ediciones físicas: The Manuscript, The Bolter, The Albatross y The Black Dog.

LA MULTIMILLONARIA FORTUNA DE SWIFT

A inicios de abril Taylor Swift ingresó oficialmente al grupo de multimillonarios, según la más reciente clasificación de las fortunas de las celebridades del mundo de la revista Forbes. Con un patrimonio neto estimado en 1,100 millones de dólares, Taylor Swift se convierte en la primera artista –hombre o mujer– que ha superado el umbral de las diez cifras gracias únicamente a los ingresos procedentes de su música.

Forbes calcula que, desde el comienzo de su carrera, Swift ha ganado más de 500 millones de dólares por derechos de autor y conciertos. La cantante no solo interpreta y escribe o coescribe casi todas sus canciones, sino que también las produce, lo que multiplica sus fuentes de ingresos, y derivado en que ahora Taylor Swift también forme parte de los multimillonarios del mundo. N

