Un nuevo problema preocupa a la comunidad científica: las “fábricas de papel”. Un grupo de alto perfil de financiadores, editores, académicos y organizaciones denuncian que estas empresas producen artículos periodísticos falsos o de mala calidad para vender autorías, según la revista Nature.

En una declaración publicada el 19 de enero, por United2Act, el grupo describe cómo abordará el problema mediante medidas como el estudio minucioso de las fábricas de papel, incluidas sus especialidades regionales y temáticas, así como la mejora de los métodos de verificación de autores.

Un análisis refiere que alrededor del 2 por ciento de todos los textos científicos publicados en 2022 se parecían a producciones hechas por fábricas de papel. Sin embargo, detectar estos artículos es una tarea difícil y cerrar las operaciones que lo producen es aún más complicado.

Además, a los investigadores también les preocupa que el aumento de las herramientas de inteligencia artificial (IA) generativa exacerbe el problema, al proporcionar más formas de generar rápidamente documentos falsos que puedan eludir los métodos de detección actuales.

“La fabricación de papel no es una operación, no es una organización, es una cultura. Las fábricas de papel llevan mucho tiempo creando un problema. Y ha sido ignorado durante mucho tiempo”, asegura Adam Day, científico de datos y fundador de Clear Skies en Londres, que ha desarrollado una herramienta de detección llamada The Papermill Alarm.