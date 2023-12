La Organización de las Naciones Unidas (ONU) nombró este martes 26 de diciembre a una ministra de Holanda coordinadora humanitaria para Gaza, tras la resolución del Consejo de Seguridad de la semana pasada, que pedía el envío “inmediato” y “a gran escala” de ayuda al territorio palestino.

El nombramiento de Kaag, ministra de Finanzas saliente, se produce en un momento en que la población de Gaza se enfrenta a una grave emergencia humanitaria, con la ayuda reducida a un mínimo por los continuos bombardeos de Israel sobre esta franja costera densamente poblada. Comenzará a trabajar el 8 de enero, según informó la ONU.

Kaag “facilitará, coordinará, supervisará y verificará la entrega de ayuda humanitaria a Gaza”, y también se encargará de “establecer un mecanismo de las Naciones Unidas para agilizar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza a través de Estados que no sean parte en el conflicto”, dijo el portavoz de Guterres en el comunicado.

