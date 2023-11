Hace años, en Durango se construyó un nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso) de mediana seguridad, el cual, no ha podido ponerse en funcionamiento ante la falta de recursos en la entidad para mantener dos centros.

En una iniciativa, que ha sido analizada y aprobada en la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, del Congreso del Estado, el gobernador Esteban Villegas propone ceder a título gratuito al Gobierno Federal el nuevo Centro de Reinserción Social (Cereso) de mediana seguridad.

El nuevo Cereso de Durango tiene capacidad para cerca de 2 mil reos

Este Cereso, con una extensión de 470,000 metros cuadrados, se encuentra sobre la carretera a Gómez Palacio, a unos cuantos kilómetros de la ciudad capital, y tiene espacio para cerca de dos mil reos.

La propuesta busca desincorporar el inmueble del dominio público estatal para que pase a formar parte de los bienes inmuebles federales, destinado a la Secretaría de Seguridad Pública. La transferencia, según el diputado Luis Enrique Benítez Ojeda, brindaría al Gobierno Federal la certidumbre jurídica necesaria para invertir y poner en funcionamiento el centro que desde cerca de ocho años no ha podido arrancar operaciones.

Apuntó que la propuesta será sometida a discusión y eventual aprobación en el pleno del Congreso del Estado.

El gobernador Villegas Villarreal destacó la importancia de esta medida para optimizar el espacio abandonado y mejorar las condiciones de reclusión. La iniciativa busca aliviar la sobrepoblación en el Centro de Reinserción Social número 1, en Durango capital, donde tanto procesados como sentenciados cumplen penas privativas de la libertad.

“Nosotros no tenemos forma de sostener el nuevo Cereso, no podemos cambiar los reos porque no caben, tendríamos dos y no hay forma de sostener dos Ceresos”, explicó.

Comentó que se está llegando a acuerdos con el presidente para que sea un Cereso Federal, e incluso puedan recibir a reos de Durango considerados de “alta peligrosidad”.

