Todos los puntos son de mucha relevancia, pero en esta ocasión me enfocaré particularmente en dos que me parecen importantes de compartir por conllevar una afectación al uso de la motocicleta y seguridad del usuario , con el objetivo de abrir aún más la conversación y que generemos nuestra propia postura al respecto.

No portar un casco adecuado y certificado.

Los menores de edad no podrán conducir moto.

LA POLÉMICA DE LA EDAD EN EL USO DE MOTOCICLETA

Las multas van de los 528 a los 2,075 pesos, más todo el papeleo y tiempo que implica lidiar con este tipo de infracciones. Algo que llamó mucho mi atención es la restricción definitiva del uso de la motocicleta a los menores de edad. Me pongo a pensar en el impacto que esto puede tener en el futuro, ya que las tendencias a nivel mundial, y México no es excepción, es el uso cada vez más común de la motocicleta como medio de transporte diario, incluso personas que la utilizan 100 por ciento como herramienta de trabajo.

Me parece que este será un punto a debatir y comentar con las autoridades en el futuro, ya que el coartar el uso de la motocicleta hasta cumplidos los 18 años deja fuera a una gran cantidad de personas jóvenes que ya sea por comodidad, presupuesto o simplemente por gusto no pueden hacer uso de este medio de transporte, que no solo es muy conveniente, sino también menos contaminante que el uso del automóvil. Claro, cabe mencionar que los autos pueden ser utilizados desde los 16 años o incluso antes con un permiso especial.