“La situación aquí es muy difícil. No tenemos electricidad, agua o internet en Gaza. No hay lugar seguro aquí y la situación es extremadamente complicada: sin seguridad, sin pan, sin agua y sin electricidad desde el inicio de la guerra hasta ahora. Dios nos ayude en estos difíciles tiempos.

En este momento, no tenemos agua potable; la que sí tenemos está contaminada y no es seguro tomarla. Ni siquiera tenemos bombas para subir el agua de los pozos. Nuestras familias están atravesando un momento complicadísimo también. No hay lugar seguro entre los bombardeos. Nuestras familias e hijos están siendo desplazados de norte a sur y del sur a cualquier otro lugar. No tenemos un lugar seguro para quedarnos.

Entregamos suministros médicos al hospital Al Shifa en Gaza hace dos días. El movimiento al hospital fue muy duro: vimos a miles de personas tomando refugio dentro del hospital y fue difícil entrar. Nos tomó mucho tiempo dejar los suministros.

Hay enormes números de personas dentro del hospital; piensan que el hospital es un espacio seguro, pero no hay tal lugar actualmente. La mayoría de las heridas, además, son críticas.

ALTO NÚMERO DE PERSONAS EN LOS HOSPITALES DE GAZA

No hay suficiente espacio. Hay pacientes que necesitan cirugías, y están acostados sobre el suelo debido al alto número de personas dentro del hospital. Yo decidí quedarme en mi casa porque no hay lugar seguro en Gaza. Mi casa está cerca de la oficina y clínica de MSF.

La mayoría de mi familia decidió moverse hacia el centro de Gaza y al sur. Sin embargo, un gran número de personas que se había movido al sur ahora están regresando a sus casas, porque han sufrido mucho estar sin hogar. De nuevo: sin electricidad, sin agua y la situación es extremadamente tensa para las personas en el sur.

Sigo trabajando diariamente en la clínica de quemaduras con MSF. Aún recibimos pacientes con quemaduras. Yo hago los vendajes. Es difícil para ellos regresar a la clínica, así que les preparo kits y les muestro cómo hacerlo ellos mismos. Esto es algo con lo que, por lo menos, puedo ayudar como enfermero”. N