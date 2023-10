Un bombardeo mató este martes 17 de octubre a por lo menos 200 personas en un hospital de la Franja de Gaza, indicó el ministerio de Salud de ese territorio palestino gobernado por el movimiento islamista Hamás. Horas después, Israel aclaró no ser el responsable del ataque.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel apuntaron que la organización Yihad Islámica Palestina disparó hacia Israel una ola de cohetes que falló e impactó en el hospital.

Antes de este anuncio, la oficina de comunicación de las autoridades del enclave denunció un “crimen de guerra”. “El hospital albergaba a centenas de enfermos y heridos, así como a personas desplazadas por la fuerza a causa de los bombardeos”, señaló el comunicado.

Unas 3,000 personas murieron en los bombardeos israelíes de la Franja de Gaza en el marco de las represalias adoptadas tras la incursión el 7 de octubre de centenares de milicianos islamistas que mataron a unas 1,400 personas y secuestraron a cerca de 200.

En tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) condenó el bombardeo a un hospital en la Franja de Gaza y exigió la protección inmediata de los civiles y la atención médica en el enclave palestino.

“La OMS condena enérgicamente el bombardeo del Hospital Al Ahli Arab”, afirmó el director general de la agencia de salud de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en la red social X (antes Twitter).

.@WHO strongly condemns the attack on Al Ahli Arab Hospital in north Gaza.

Early reports indicate hundreds of deaths and injuries.



We call for the immediate protection of civilians and health care, and for the evacuation orders to be reversed.#NotATarget https://t.co/6I4t99WV03

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 17, 2023