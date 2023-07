La cantante irlandesa Sinead O’Connor, falleció a los 56 años anunciaron este miércoles 26 de julio los medios de comunicación. La artista era conocida por sus canciones apasionadas pero también fue identificada por distintas polémicas a lo largo de su carrera que incluyó una denuncia por abusos sexuales en la iglesia católica.

A lo largo de una carrera que alcanzó su apogeo en los años 1990, la cantante, reconocible por su cabeza rapada, sacó 10 álbumes en solitario, desde “The Lion and the Cobra” (1987) hasta “I’m Not Bossy, I’m the Boss” en 2014. Tocó numerosos estilos, desde la música tradicional irlandesa hasta el blues, pasando por el reggae.

LA DIFÍCIL VIDA DE SINEAD O’CONNOR

Sinead O’Connor nació el 8 de diciembre de 1966 en Dublín y tuvo una infancia difícil, víctima según decía de abusos “sexuales, físicos, psicológicos, espirituales, emocionales y verbales”. Aquejada de cleptomanía, fue detenida varias veces y enviada a un reformatorio gestionado por la iglesia católica, donde una monja la animó a cultivar su pasión por la música y le compró una guitarra.

O’Connor empezó cantando en las calles y en los pubs de Dublín, donde la necesidad de hacerse oír en medio del ruido la ayudó a desarrollar una poderosa voz. A los 20 años se mudó a Londres y registró su primer álbum, cuando estaba embarazada de su primer hijo. Para su sorpresa, la casa discográfica le pidió que “feminizara” su aspecto.

CABEZA RAPADA

“Me invitaron a almorzar y me dijeron que les gustaría verme con faldas cortas y botas, y que me dejara crecer el pelo”, contó al diario The Daily Telegraph en 2014. Poco después, la cantante pidió a un joven peluquero griego que le rapara la cabeza. “Él no quería hacerlo, estaba casi llorando. Pero yo estaba encantada”.

Su primer álbum “The Lion and the Cobra” causó sensación nada más salir. Le siguió tres años más tarde “I Do Not Want What I Haven’t Got”, que contiene la canción que la hizo famosa: “Nothing Compares 2 U”, escrita por Prince. “Supongo que debo decir que la música me salvó”, reconoció la artista en 2013. “Era o la prisión o la música. Tuve suerte”.

DENUNCIA DE ABUSOS SEXUALES

La cantante se hizo también célebre por sus posicionamientos en favor de las mujeres y su denuncia de los abusos sexuales en la iglesia católica irlandesa. En 1992 denunció los abusos contra niños en la Iglesia rompiendo una foto del papa Juan Pablo II durante la emisión estrella de la televisión norteamericana Saturday Night Live.

Por entonces aún no habían salido a la luz los miles de casos de niños y adolescentes víctimas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes en Irlanda entre los años 1960 y 1990. En 1999 dio que hablar de nuevo cuando una iglesia irlandesa disidente la ordenó “sacerdotisa”. Años más tarde, en 2018, anunció que se había convertido al islam.

A partir de mitad de los años 1990, su éxito empezó a declinar, y sus álbumes ya no fueron tan bien recibidos. Y mientras luchaba por la custodia de su hija Roisin, sus problemas personales empezaron a hacer más ruido que su música.

EL SUICIDIO DEL HIJO DE SINEAD O’CONNOR

En 2003 decidió parar su carrera musical, pero dos años más tarde sacó un álbum reggae, tras una estancia en Jamaica: “Throw Down Your Arms”. Casada en cuatro ocasiones, Sinead O’Connor tuvo cuatro hijos, el último de ellos nacido en 2006. Su último álbum salió en 2014. “I’m Not Bossy, I’m the Boss” fue saludado por la crítica, pero a mitad del año siguiente anuló todos sus conciertos por “agotamiento”.

En los últimos años amenazó a sus antiguos socios con llevarlos ante la justicia y hablando de sus problemas de salud física y mental e incluso de sus pensamientos suicidas. En 2022, su hijo Shane, de 17 años, puso fin a su vida. Su muerte fue un tremendo golpe y la cantante fue hospitalizada tras decir en redes sociales que se planteaba también suicidarse. N

(Con información de AFP)

